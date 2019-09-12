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РИА Новости

Сестра Круга не знает, как продвигается следствие по делу об убийстве певца

12:36 12.09.2019 (обновлено: 12:37 12.09.2019)
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© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПевец и поэт Михаил Круг
Певец и поэт Михаил Круг
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Певец и поэт Михаил Круг . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Сестра музыканта Михаила Круга Ольга Медведева рассказала РИА Новости, что не знает, что предпринимают следователи по делу об убийстве музыканта и действительно ли, как сообщают СМИ, отказано в возбуждении уголовного дела на осужденного Александра Агеева, который якобы признался в нападении на дом Круга.
В начале августа Медведева сообщала РИА Новости, что в доме Круга в Твери, где он жил и где был убит в 2002 году, был проведен следственный эксперимент. Представители силовых структур попросили родных музыканта освободить дом и привезли туда мужчину, который, как пояснила Медведева, ходил по дому и по участку, что-то показывал, и все это снималось на видеокамеру.
Могила Михаила Круга на Дмитрово-Черкасском кладбище Твери
29 мая 2013, 16:27РИА Новости
Дело об убийстве Михаила Круга28 мая 2013 года появилась информация о том, что вдова певца Ирина Круг опознала по фотографии человека, который непосредственно стрелял в ее мужа.
В среду Росбалт сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что следственное управление СК России по Тверской области отказало в возбуждении дела в отношении ранее осужденного Александра Агеева, который признался в нападении на дом Круга, но при этом заявил, что к убийству отношения не имеет.
"Мы ничего не знаем. Мы ждем 24 сентября – была назначена эта дата, когда Следственный комитет обещает обнародовать итоги", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости не располагает комментарием СУСК РФ по Тверской области.
Александр Агеев
8 августа, 09:31РИА Новости
Свидетель убийства Круга задушил сокамерников, пишут СМИ
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Ольга МедведеваСледственный комитет РФМихаил КругТверская областьРоссияЯрославльПроисшествия
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