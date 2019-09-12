Сестра Круга не знает, как продвигается следствие по делу об убийстве певца

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Сестра музыканта Михаила Круга Ольга Медведева рассказала РИА Новости, что не знает, что предпринимают следователи по делу об убийстве музыканта и действительно ли, как сообщают СМИ, отказано в возбуждении уголовного дела на осужденного Александра Агеева, который якобы признался в нападении на дом Круга.

В начале августа Медведева сообщала РИА Новости, что в доме Круга в Твери, где он жил и где был убит в 2002 году, был проведен следственный эксперимент. Представители силовых структур попросили родных музыканта освободить дом и привезли туда мужчину, который, как пояснила Медведева, ходил по дому и по участку, что-то показывал, и все это снималось на видеокамеру.

В среду Росбалт сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что следственное управление СК России по Тверской области отказало в возбуждении дела в отношении ранее осужденного Александра Агеева, который признался в нападении на дом Круга, но при этом заявил, что к убийству отношения не имеет.

"Мы ничего не знаем. Мы ждем 24 сентября – была назначена эта дата, когда Следственный комитет обещает обнародовать итоги", - сказала собеседница агентства.