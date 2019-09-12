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РИА Новости

ЛНР передала Киеву почти 400 заключенных за десять месяцев

12:35 12.09.2019 (обновлено: 13:41 12.09.2019)
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаПредставитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева на передаче заключенных украинским представителям
Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева на передаче заключенных украинским представителям
© РИА Новости / Олеся Потапова
СЧАСТЬЕ (Луганская область), 12 сен — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики передали Киеву за 10 месяцев почти 400 заключенных, которые были осуждены еще до начала конфликта в Донбассе и выразили желание отбывать наказание за пределами ЛНР, сообщила в четверг журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.
В четверг ЛНР передала Киеву 54 заключенных. Передача прошла на линии соприкосновения в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Счастья при участии представителей Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня.
"ЛНР в одностороннем порядке в качестве жеста доброй воли передала украинской стороне с декабря 2018 года по сентябрь 2019 года 373 осужденных и 15 уголовных дел.... Также от Украины поступила в адрес республики просьба передать более 100 уголовных дел. Данный вопрос сейчас находится на рассмотрении", - сказала Кобцева.
По ее словам, речь идет о людях, которые находятся на подконтрольной Киеву территории, а их уголовные дела остались в ЛНР.
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что Луганск передал Киеву с декабря 2018 года 373 осужденных, в том числе 54 человек в четверг. По ее словам, самопровозглашенная ДНР передала за это время 13 человек.
"Во время передачи от представителей ЛНР получены 54 человека", - написала Денисова на своей странице в Facebook в четверг. Она отметила, что работа в этом направлении продолжается и находится под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского.
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