ЛНР передала Киеву почти 400 заключенных за десять месяцев

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева на передаче заключенных украинским представителям

СЧАСТЬЕ (Луганская область), 12 сен — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики передали Киеву за 10 месяцев почти 400 заключенных, которые были осуждены еще до начала конфликта в Донбассе и выразили желание отбывать наказание за пределами ЛНР, сообщила в четверг журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.

В четверг ЛНР передала Киеву 54 заключенных. Передача прошла на линии соприкосновения в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Счастья при участии представителей Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня.

"ЛНР в одностороннем порядке в качестве жеста доброй воли передала украинской стороне с декабря 2018 года по сентябрь 2019 года 373 осужденных и 15 уголовных дел.... Также от Украины поступила в адрес республики просьба передать более 100 уголовных дел. Данный вопрос сейчас находится на рассмотрении", - сказала Кобцева.

По ее словам, речь идет о людях, которые находятся на подконтрольной Киеву территории, а их уголовные дела остались в ЛНР.

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что Луганск передал Киеву с декабря 2018 года 373 осужденных, в том числе 54 человек в четверг. По ее словам, самопровозглашенная ДНР передала за это время 13 человек.