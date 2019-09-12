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РИА Новости

Крымский астроном открыл межзвездную комету самодельным телескопом

12:32 12.09.2019 (обновлено: 13:11 12.09.2019)
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© предоставлено Геннадием БорисовымТелескоп астронома Геннадия Борисова
Телескоп астронома Геннадия Борисова
© предоставлено Геннадием Борисовым
Телескоп астронома Геннадия Борисова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Астроном из Крыма сообщил, что сделал открытие первой межзвездной кометы, используя телескоп-рефлектор своего собственного изготовления.
Ранее Международный астрономический союз сообщал, что астроном из Крыма открыл первую межзвездную комету. В сообщении Центра малых планет Международного астрономического союза говорится, что комета C/2019 Q4 (Borisov) была открыта астрономом 30 августа.
© предоставлено Геннадием БорисовымМежзвездная комета, открытая астрономом из Крыма Геннадием Борисовым
Межзвездная комета, открытая астрономом из Крыма Геннадием Борисовым
© предоставлено Геннадием Борисовым
Межзвездная комета, открытая астрономом из Крыма Геннадием Борисовым
Как написал Борисов в комментарии к обсуждению его открытия в астрономическом чате, телескоп он сделал в конце 2018 года. "Наблюдаю на своем новом телескопе D=65cm, F/1.5. Матрица FLI ML16803, поле зрения с этой матрицей 128х128 угл. мин, проницание 20 зв. вел. за 60 сек экспозиции", - отметил астроном.
Он разместил в чате фотографию телескопа, который изготовил сам и на котором сделал открытие, а также снимки самой кометы. Это рефлектор с диаметром зеркала 65 см, позволяющий наблюдать объекты до 20-й звездной величины (человеческий глаз в ясную ночь при чистом и небе без засветки может наблюдать объекты до шестой звездной величины).
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Астрономы из разных стран подтвердили наблюдение нового объекта, предварительно установив, что эксцентриситет орбиты новой кометы e=3, что говорит о гиперболической орбите и ее межзвездном происхождении. Согласно опубликованному графику предполагаемой орбиты объекта, комета движется в Солнечной системе почти перпендикулярно плоскости эклиптики (орбитам планет), что также может говорить о ее межзвездном происхождении.
Астрономы для более точного установления орбиты продолжают наблюдение за объектом, который, по их данным, может иметь порядка 20 километров в диаметре. Ученые отметил, что перигелий новой кометы C/2019 Q4 (Borisov) (ближайшее расстояние от Солнца) произойдет в конце 2019 – начале 2020 года, тогда комета станет ярче (примерно 14-я звездная величина). Предварительно, комета пройдет на расстоянии одной астрономической единицы (расстояние от Земли до Солнца) от нашей планеты и на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца, то есть между орбитами Марса и Юпитера.
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