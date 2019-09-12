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РИА Новости

Украинские силовики обстреляли село Желобок, заявили в ЛНР

12:31 12.09.2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Луганской народной республике село Желобок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"Вооруженные формирования оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли район населенного пункта Желобок из минометов калибром 82-миллиметра", - сказали в пресс-службе.
По данным Народной милиции ЛНР, погибших нет.
"Подразделения Народной милиции ЛНР продолжают непрерывно нести боевое дежурство, придерживаются режима тишины и соблюдают минские договоренности", - добавили в пресс-службе оборонного ведомства.
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11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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