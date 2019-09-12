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РИА Новости
Культура

Мэрил Стрип назвала предстоящий фильм "Маленькие женщины" шедевром

14:11 12.09.2019
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© Columbia Pictures Corporation (2019)Кадр из фильма Маленькие женщины (Little Women)
Кадр из фильма Маленькие женщины (Little Women)
© Columbia Pictures Corporation (2019)
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Американская актриса Мэрил Стрип назвала экранизацию "Маленьких женщин" шедевром в интервью USA Today.
Актриса обсуждала с журналистами фильм "Прачечная", премьера которого состоялась на кинофестивале в Торонто, но решила поделиться еще и своим мнением о другом проекте.
"Это первая великая, по-настоящему эпическая лента, снятая женщиной, с женской точки зрения, сценарий тоже написан женщиной и на основе женского романа. И все мужчины в ней - замечательные", - заявила Стрип.
В основе картины - роман Луизы Мэй Олкотт (1869), режиссером выступила Грета Гервиг ("Леди Берд"), а сестер Марч сыграли Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Скэнлен. Помимо них в ленте снялись Тимоти Шаламе (Лори) и Мэрил Стрип в роли вечно недовольной тетушки Марч.
Предыдущая киноадаптация бестселлера вышла на экраны в 1994 году.
Российская премьера запланирована на 30 января 2020 года.
Кадр из фильма Маленькие женщины
14 августа, 06:15Культура
Появился трейлер фильма "Маленькие женщины" с Эммой Уотсон и Мэрил Стрип
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КультураКино и сериалыНовости культурыСирша РонанЭмма УотсонТоронто
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