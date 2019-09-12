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РИА Новости
Культура

Более 80 авторских короткометражек "Союзмультфильма" покажут в Китае

12:34 12.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФойе киностудии "Союзмультфильм"
Фойе киностудии Союзмультфильм
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. "Союзмультфильм" подпишет соглашение о прокате 83 авторских мультфильмов с китайской компанией, сообщает пресс-служба студии.
"В субботу состоится подписание соглашения между киностудией "Союзмультфильм" и китайской компанией "Beijing Joy Culture Media Co" на дистрибуцию 83 российских авторских фильмов", - рассказали в пресс-службе.
Китайские зрители увидят мультфильмы, которые были номинированы и победители на международных фестивалях короткометражной анимации.
В частности, в прокат выпустят мультфильмы "Морошка" (режиссер Полина Минченок), "Два трамвая" (режиссер Светлана Андрианова), "Виват, мушкетеры!" (режиссер Антон Дьяков), "Доброе сердце" (режиссер Татьяна Мошкова) и другие.
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КультураКино и сериалыНовости культурыСоюзмультфильмКитай
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