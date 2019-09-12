Дрозденко расскажет Совету Европы об "умных городах" Ленобласти

С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на одном из ближайших заседаний Совета Европы расскажет о практиках, используемых в реализации проекта "умный город" в Ленинградской области, а также примет участие в обсуждении вопроса кибербезопасности таких населенных пунктов в других странах.

О своих планах глава региона сообщил после возвращения из рабочей поездки в Страсбург, где проходили заседания Бюро Конгресса и Бюро Палаты регионов Совета Европы. В конце прошлого года Дрозденко был избран на должность заместителя главы Палаты регионов, и в этой поездке он возглавил делегацию России в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ).

"Для Ленинградской области одним из важных вопросов является вопрос кибербезопасности "умных" городов. По решению Бюро Конгресса его подробное рассмотрение состоится на одной из ближайших сессий Конгресса. В российскую программу создания "умных" городов вошли два города Ленинградской области - Гатчина и Сосновый Бор. Таким образом, еще на этапе разработки концепции и программного обеспечения "умного города", риски и проблемы в кибербезопасности, с которыми уже столкнулись муниципальные и региональные власти европейских государств, будут учтены. Думаю, это станет серьезным преимуществом для российских разработок", - сказал Дрозденко.

Губернатор Ленобласти добавил, что в Сосновом Бору и Гатчине в тестовом режиме будут запущены: "умное освещение", "умный общественный транспорт", развита система безопасности и создано мобильное приложение для горожан с возможностью получения различных сервисов.

"Не так давно в Сосновом Бору заработала услуга оплаты проезда в общественных автобусах банковскими картами и телефонами. А в Гатчине разработана концепция единого городского геоинформационного портала, который объединяет офлайн- и онлайн-сервисы города, предоставляет населению возможность предлагать свои проекты для обсуждения в администрации города",- уточнил Дрозденко.