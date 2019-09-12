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РИА Новости

Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки СБУ

12:22 12.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки Службы безопасности, соответствующий указ опубликован в четверг на сайте главы государства.
"Назначить Руснака Александра Васильевича начальником департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.
Кроме того, Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности главы Службы внешней разведки и назначил его первым заместителем главы СБУ – начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБ Украины.
В конце августа Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника департамента контрразведки СБ Украины и назначил его начальником управления СБУ в Кировоградской области.
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