Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки СБУ

КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки Службы безопасности, соответствующий указ опубликован в четверг на сайте главы государства.
"Назначить Руснака Александра Васильевича начальником департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.
Кроме того, Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности главы Службы внешней разведки и назначил его первым заместителем главы СБУ – начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБ Украины.
В конце августа Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника департамента контрразведки СБ Украины и назначил его начальником управления СБУ в Кировоградской области.