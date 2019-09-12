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РИА Новости

"Роскосмос" рассекретил документы, связанные с началом лунной гонки

12:20 12.09.2019 (обновлено: 14:47 12.09.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкНикита Хрущев вручает президенту США президенту Дуайту Эйзенхауэру копию вымпела, доставленного советской ракетой на Луну
Никита Хрущев вручает президенту США президенту Дуайту Эйзенхауэру копию вымпела, доставленного советской ракетой на Луну
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал рассекреченные документы, связанные с началом исследования Луны. Материалы размещены в специальном разделе на сайте госкорпорации.
Среди представленных документов — докладные записки руководителей профильных НИИ Минобороны СССР о том, какими должны быть космические аппараты, расчеты возможной траектории полета к естественному спутнику Земли, расчеты характеристик ракет, постановления ЦК КПСС о начале работ над созданием лунных аппаратов и другие расчеты элементов космической системы.
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Один из рассекреченных документов — докладная записка "Об искусственном спутнике Земли", которую написал ракетчик Михаил Тихонравов, работавший тогда в профильном НИИ-4 Минобороны СССР. Из нее стало известно, что первый спутник планеты мог весить не около 80 килограммов, а несколько тонн.
"Простейший спутник мыслится как аппарат без людей, движущийся по эллиптической орбите и предназначенный для научных целей. Вес такого спутника мог бы быть порядка 2000-3000 килограммов, считая и научную аппаратуру", — говорится в документе.
В записке также приводятся размышления инженера о способах ориентации спутника в пространстве и радиосвязи аппарата с Землей.
Согласно приведенным расчетам инженеров, такой спутник мог бы вращаться на орбите высотой 300-400 километров, причем продержался бы на ней не менее десяти лет без коррекции.

Начало лунной гонки

Шестьдесят лет назад, 12 сентября 1959 года, с космодрома Байконур стартовала ракета "Восток-Л", которая несла автоматическую станцию "Луна-2". Два дня спустя она стала первым в истории объектом, который достиг поверхности естественного спутника Земли.
"Луна-2" представляла собой герметичный контейнер в форме шара с измерительной и радиотехнической аппаратурой. Там были приборы для регистрации ядерных излучений и элементарных частиц, счетчики Гейгера, магнитометры, детекторы микрометеоритов.
© "Роскосмос"Одна из страниц рассекреченных документов, связанных с началом лунной гонки между СССР и США
Одна из страниц рассекреченных документов, связанных с началом лунной гонки между СССР и США
© "Роскосмос"
Одна из страниц рассекреченных документов, связанных с началом лунной гонки между СССР и США
Три радиопередатчика, работающих на разных частотах, передавали информацию на Землю.
На борту "Луны-2" были три символических вымпела. Они представляли собой полые шары, похожие на футбольные мячи, и состояли из небольших пятиугольников с надписями "СССР" и "СССР. Сентябрь 1959". При посадке на Луну металлические вымпелы разлетелись по поверхности.
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