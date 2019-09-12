"Роскосмос" рассекретил документы, связанные с началом лунной гонки

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал рассекреченные документы, связанные с началом исследования Луны. Материалы размещены в специальном разделе на "Роскосмос" опубликовал рассекреченные документы, связанные с началом исследования Луны. Материалы размещены в специальном разделе на сайте госкорпорации.

Среди представленных документов — докладные записки руководителей профильных НИИ Минобороны СССР о том, какими должны быть космические аппараты, расчеты возможной траектории полета к естественному спутнику Земли, расчеты характеристик ракет, постановления ЦК КПСС о начале работ над созданием лунных аппаратов и другие расчеты элементов космической системы.

Один из рассекреченных документов — докладная записка "Об искусственном спутнике Земли", которую написал ракетчик Михаил Тихонравов, работавший тогда в профильном НИИ-4 Минобороны СССР. Из нее стало известно, что первый спутник планеты мог весить не около 80 килограммов, а несколько тонн.

"Простейший спутник мыслится как аппарат без людей, движущийся по эллиптической орбите и предназначенный для научных целей. Вес такого спутника мог бы быть порядка 2000-3000 килограммов, считая и научную аппаратуру", — говорится в документе.

В записке также приводятся размышления инженера о способах ориентации спутника в пространстве и радиосвязи аппарата с Землей.

Согласно приведенным расчетам инженеров, такой спутник мог бы вращаться на орбите высотой 300-400 километров, причем продержался бы на ней не менее десяти лет без коррекции.

Начало лунной гонки

Шестьдесят лет назад, 12 сентября 1959 года, с космодрома Байконур стартовала ракета "Восток-Л", которая несла автоматическую станцию "Луна-2". Два дня спустя она стала первым в истории объектом, который достиг поверхности естественного спутника Земли.

"Луна-2" представляла собой герметичный контейнер в форме шара с измерительной и радиотехнической аппаратурой. Там были приборы для регистрации ядерных излучений и элементарных частиц, счетчики Гейгера, магнитометры, детекторы микрометеоритов.

© "Роскосмос" Одна из страниц рассекреченных документов, связанных с началом лунной гонки между СССР и США © "Роскосмос" Одна из страниц рассекреченных документов, связанных с началом лунной гонки между СССР и США

Три радиопередатчика, работающих на разных частотах, передавали информацию на Землю.