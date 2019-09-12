Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T12:10Z
https://ria.ru/20190912/1558604233.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153280/07/1532800768_0:5:1036:588_1036x0_80_0_0_0f04e10a6aa68e8602ded7b8fb29efcb.jpg
РИА Новости

В Дзержинске подросток подрался с водителем троллейбуса

12:10 12.09.2019
5046
© Фото : сайт ГУП "Горэлектротранс"Троллейбус
Троллейбус
© Фото : сайт ГУП "Горэлектротранс"
Троллейбус . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Подросток и водитель троллейбуса в городе Дзержинске Нижегородской области устроили потасовку из-за неоплаченного проезда, водитель госпитализирован с вывихом плеча, сообщает пресс-служба городской администрации.
В социальных сетях появилась информация, что "на 3-м троллейбусе водитель и школьник подрались из-за того, что школьник не заплатил 23 рубля за билет, школьник силой открыл двери и ушёл, а водитель вызвал полицию".
Электропоезд
16 августа, 14:37РИА Новости
В МВД рассказали подробности нападения с ложкой в поезде на Ямале
Пресс-служба администрации Дзержинска сообщила, что в МУП "Экспресс" немедленно была проведена проверка опубликованной информации. "По результатам проведенной проверки на данный момент достоверно можно говорить о следующем. Одиннадцатого сентября на пассажирских маршрутах Дзержинска работала контрольно-ревизионная служба МУП "Экспресс". Во время проверки троллейбусного маршрута контролерами были выявлены пассажиры, у которых не оказалось на руках билетов, подтверждающих оплату проезда или иных проездных документов", - говорится в сообщении.
Сотрудник контрольно-ревизионной службы потребовала от пассажиров оплатить проезд, однако трое пассажиров отказались это сделать. "За отказом выполнить законные требования контролёра последовала словесная перепалка, которая впоследствии переросла в потасовку. В происходящие события вмешался водитель троллейбуса, на которого и было совершено нападение. Данный факт зафиксирован на видео очевидцами, материалы находятся в публичном доступе. После произошедшего подростки отжали двери троллейбуса и скрылись", - отмечается в сообщении городской администрации.
Дети в колясках
13 августа, 13:40РИА Новости
Две жительницы Петербурга подрались из-за столкнувшихся детских колясок
На место происшествия прибыли сотрудники предприятия, сотрудники полиции, бригада медиков. "Водитель троллейбуса был госпитализирован в БСМП, предварительный диагноз при поступлении - вывих плеча. Пострадавший готовит обращение в полицию по факту нападения и нанесения телесных повреждений. Правовую оценку действиям обеих сторон будут давать сотрудники правоохранительных органов", - подчеркнули в горадминистрации.
15203365
Обсудить 1
Дзержинск (Нижегородская область)Нижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ. 29 сентября 2017
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
РИА
Новости
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
Школа
В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
Лента
новостей
Анастасия Заворотнюк
"Не узнала": соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Стоп-кадр видео потасовки между сотрудниками подрядной организации на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
Власти вмешались в скандал со стрижкой ученика красноярской школы
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак
Логотип компании Skoda
СМИ опубликовали фотографии новой Skoda Octavia
Приготовление шаурмы
Пять жителей Уфы находятся в тяжелом состоянии после отравления шаурмой
Сотрудники МЧС
В Нижегородской области горит склад на площади десять тысяч "квадратов"
Ксения Собчак
СМИ выяснили, кого пригласили на свадьбу Собчак
Оглашение приговора Владимиру Барсукову
Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Минфин США не исключил выпуска облигаций со сроком погашения 50 и 100 лет
01:44Супрун заподозрила у Зеленского раздвоение личности
01:32Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
Лента новостейМолния