В Дзержинске подросток подрался с водителем троллейбуса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Подросток и водитель троллейбуса в городе Дзержинске Нижегородской области устроили потасовку из-за неоплаченного проезда, водитель госпитализирован с вывихом плеча, сообщает пресс-служба городской администрации.

В социальных сетях появилась информация, что "на 3-м троллейбусе водитель и школьник подрались из-за того, что школьник не заплатил 23 рубля за билет, школьник силой открыл двери и ушёл, а водитель вызвал полицию".

Пресс-служба администрации Дзержинска сообщила, что в МУП "Экспресс" немедленно была проведена проверка опубликованной информации. "По результатам проведенной проверки на данный момент достоверно можно говорить о следующем. Одиннадцатого сентября на пассажирских маршрутах Дзержинска работала контрольно-ревизионная служба МУП "Экспресс". Во время проверки троллейбусного маршрута контролерами были выявлены пассажиры, у которых не оказалось на руках билетов, подтверждающих оплату проезда или иных проездных документов", - говорится в сообщении.

Сотрудник контрольно-ревизионной службы потребовала от пассажиров оплатить проезд, однако трое пассажиров отказались это сделать. "За отказом выполнить законные требования контролёра последовала словесная перепалка, которая впоследствии переросла в потасовку. В происходящие события вмешался водитель троллейбуса, на которого и было совершено нападение. Данный факт зафиксирован на видео очевидцами, материалы находятся в публичном доступе. После произошедшего подростки отжали двери троллейбуса и скрылись", - отмечается в сообщении городской администрации.