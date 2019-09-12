В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым глупостью

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал глупостью национальную идею Украины, связанную с возвращением Крыма под украинскую юрисдикцию.

Ранее парламент Украины принял заявление, в котором говорится о непризнании легитимности местных выборов в Крыму, поскольку Киев считает полуостров своим. При этом глава комитета по внешней политике Богдан Яременко заявил, что заявление Рады не вернет Крым, но докажет, что независимо от того, какого созыва Верховная рада, национальной идеей Украины является возвращение "оккупированных территорий".

"Это не национальная идея, а ущербность и глупость депутатов, которые придерживаются такой позиции. Если так пойдет дальше, то следующей национальной идеей станет желание включить в свой состав участок Луны. Все это глупость несусветная и абсурд с их стороны. Крым – это часть Российской Федерации, и Украина не имеет к полуострову никакого отношения. Киевским властям давно пора уже это себе зарубить на носу", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, национальной идеей Украины должно стать ее процветание, развитие и благополучие.