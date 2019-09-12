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РИА Новости

В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым глупостью

12:06 12.09.2019 (обновлено: 12:08 12.09.2019)
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал глупостью национальную идею Украины, связанную с возвращением Крыма под украинскую юрисдикцию.
Ранее парламент Украины принял заявление, в котором говорится о непризнании легитимности местных выборов в Крыму, поскольку Киев считает полуостров своим. При этом глава комитета по внешней политике Богдан Яременко заявил, что заявление Рады не вернет Крым, но докажет, что независимо от того, какого созыва Верховная рада, национальной идеей Украины является возвращение "оккупированных территорий".
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"Это не национальная идея, а ущербность и глупость депутатов, которые придерживаются такой позиции. Если так пойдет дальше, то следующей национальной идеей станет желание включить в свой состав участок Луны. Все это глупость несусветная и абсурд с их стороны. Крым – это часть Российской Федерации, и Украина не имеет к полуострову никакого отношения. Киевским властям давно пора уже это себе зарубить на носу", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, национальной идеей Украины должно стать ее процветание, развитие и благополучие.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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