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РИА Новости

В Краснодаре локализовали пожар на складе с деревянными поддонами

12:06 12.09.2019 (обновлено: 12:20 12.09.2019)
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© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в краснодарском поселке Индустриальный
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в краснодарском поселке Индустриальный
© МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в краснодарском поселке Индустриальный
КРАСНОДАР, 12 сен - РИА Новости. Пожар в краснодарском поселке Индустриальный, где горят деревянные поддоны, локализован на площади 1800 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее ведомство сообщило о возгорании деревянных поддонов на площади 1000 квадратных метров в краснодарском поселке Индустриальный, сообщение о ЧП поступило в 10.44 мск. К тушению привлечено 55 человек и 21 единица техники. Позднее сообщалось, что площадь пожара на складе с поддонами увеличилась до 1800 квадратных метров
"(В) 11.50 мск локализация на площади 1800 квадратных метров", - говорится в сообщении ГУМЧС.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
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МЧС РФКраснодарКраснодарский крайПроисшествия
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