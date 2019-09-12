В Краснодаре локализовали пожар на складе с деревянными поддонами

КРАСНОДАР, 12 сен - РИА Новости. Пожар в краснодарском поселке Индустриальный, где горят деревянные поддоны, локализован на площади 1800 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее ведомство сообщило о возгорании деревянных поддонов на площади 1000 квадратных метров в краснодарском поселке Индустриальный, сообщение о ЧП поступило в 10.44 мск. К тушению привлечено 55 человек и 21 единица техники. Позднее сообщалось, что площадь пожара на складе с поддонами увеличилась до 1800 квадратных метров