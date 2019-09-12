Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ

КИШИНЕВ, 12 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску на конференции по итогам визита в Москву заявил, что республика хочет восстановить коммерческие отношения с Россией в рамках соглашения о зоне свободной торговли СНГ.

"Мы говорили о восстановлении экономических отношений, поскольку в прошлом году лишь 8% экспортной продукции Молдавии попали в Россию, этот показатель может быть больше. Я отметил в Москве, что мы хотим вернуться в отношениях с РФ в рамках договора о зоне свободной торговли, подписанном в рамках СНГ, потому что сейчас он не работает в полной мере", - отметил Попеску.

По его словам, договор о зоне свободной торговли СНГ не противоречит соглашению об ассоциации Молдавии и ЕС. Министр считает, что именно вопрос торгово-экономических отношений может стать главным вопросом, который будет обсуждаться во время возможного визита премьера Майи Санду в Москву.

"Вчера в Москве мы обсудили приоритеты обеих сторон в двусторонних отношениях, теперь в рамках правительства нужно определить шаги, которые предпримет премьер Санду во время возможного визита в Москву", - отметил Попеску.