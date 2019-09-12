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РИА Новости

Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ

12:00 12.09.2019
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© Sputnik Moldova/Мирослав РотарьПосольство России в Молдавии
Посольство России в Молдавии
© Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
Посольство России в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску на конференции по итогам визита в Москву заявил, что республика хочет восстановить коммерческие отношения с Россией в рамках соглашения о зоне свободной торговли СНГ.
"Мы говорили о восстановлении экономических отношений, поскольку в прошлом году лишь 8% экспортной продукции Молдавии попали в Россию, этот показатель может быть больше. Я отметил в Москве, что мы хотим вернуться в отношениях с РФ в рамках договора о зоне свободной торговли, подписанном в рамках СНГ, потому что сейчас он не работает в полной мере", - отметил Попеску.
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску
11 сентября, 16:35РИА Новости
Молдавия не будет пересматривать свою внешнюю политику, заявил глава МИД
По его словам, договор о зоне свободной торговли СНГ не противоречит соглашению об ассоциации Молдавии и ЕС. Министр считает, что именно вопрос торгово-экономических отношений может стать главным вопросом, который будет обсуждаться во время возможного визита премьера Майи Санду в Москву.
"Вчера в Москве мы обсудили приоритеты обеих сторон в двусторонних отношениях, теперь в рамках правительства нужно определить шаги, которые предпримет премьер Санду во время возможного визита в Москву", - отметил Попеску.
Он добавил, что обсудил с российскими коллегами проблемы, с которыми сталкиваются молдавские граждане в РФ. В частности, речь шла об отсутствии соглашения о соцзащите с РФ и возможном снижении стоимости роуминга в обеих странах.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
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Россия хочет сохранить близкие отношения с Молдавией, заявил Косачев
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