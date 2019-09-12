Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T12:00Z
https://ria.ru/20190912/1558603632.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150632/47/1506324710_0:0:2256:1270_1036x0_80_0_0_e4dfdf1e4542fb941228f6cf5c6bc1db.jpg
РИА Новости

В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт

12:00 12.09.2019
205
© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкФлаги ДНР в Донецке
Флаги ДНР в Донецке
© РИА Новости / Ирина Геращенко
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" после обстрела Донецка, в результате которого пострадали трое сотрудников МЧС, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР сообщили, что в среду во время тушения пожара на западе Донецка украинские силовики открыли огонь по сотрудникам МЧС, трое спасателей были ранены. Один из них, по данным МЧС, находится в тяжелом состоянии.
Осколки снарядов
Вчера, 11:09РИА Новости
ДНР призвала страны-участницы ОБСЕ помочь прекратить обстрелы в Донбассе
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 229 УК ДНР (теракт), в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВС Украины", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
По данным ведомства, "по приказу указанного комбрига произведен обстрел из артиллерийского и минометного вооружения территории Петровского района Донецка". В результате произошло возгорание дома, кроме того были ранены трое сотрудников МЧС, прибывших для тушения пожара.
Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
300000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаГенеральная прокуратура РФДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
Рекомендуем
Украинский военный
Украинские силовики обстреляли село Желобок, заявили в ЛНР
РИА
Новости
Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева на передаче заключенных украинским представителям
ЛНР передала Киеву почти 400 заключенных за десять месяцев
Осколки снарядов
ДНР призвала страны-участницы ОБСЕ помочь прекратить обстрелы в Донбассе
Государственный флаг Российский Федерации на центральной площади Ленина в Донецке
МВД ДНР опровергло сообщение об обнаружении взрывного устройства в Донецке
Лента
новостей
Автомобили МЧС ДНР в Донецке
В ДНР предотвратили взрыв на железной дороге
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым глупостью
Военнослужащие во время учений Народной милиции ЛНР по огневой подготовке
В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник около линии соприкосновения
Посольство России в Молдавии
Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Российские ученые ответили на предложение Кусто помочь в выпуске белух
Украинские военнопленные, переданные украинской стороне представителями Луганской народной республики в пригороде города Счастье. 12 сентября 2019
Власти ЛНР передают Киеву более 50 заключенных
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки СБУ
Здание, подвергшееся пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны силовиков
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49Лавров заявил об окончании войны в Сирии
01:45Минфин США не исключил выпуска облигаций со сроком погашения 50 и 100 лет
01:44Супрун заподозрила у Зеленского раздвоение личности
01:32Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
Лента новостейМолния