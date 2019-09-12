В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт

ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" после обстрела Донецка, в результате которого пострадали трое сотрудников МЧС, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

Ранее в ДНР сообщили, что в среду во время тушения пожара на западе Донецка украинские силовики открыли огонь по сотрудникам МЧС, трое спасателей были ранены. Один из них, по данным МЧС, находится в тяжелом состоянии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 229 УК ДНР (теракт), в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВС Украины", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

По данным ведомства, "по приказу указанного комбрига произведен обстрел из артиллерийского и минометного вооружения территории Петровского района Донецка". В результате произошло возгорание дома, кроме того были ранены трое сотрудников МЧС, прибывших для тушения пожара.