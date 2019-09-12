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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен

11:58 12.09.2019 (обновлено: 16:45 12.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкШкола
Школа
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Школа. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 12 сен — РИА Новости. В школе № 22 города Волжский Волгоградской области отменили ежегодный молебен к началу учебного года, сообщила РИА Новости ее директор Ольга Новожилова.

"В школе была традиция — раз в году в начале сентября по договоренности с отцом Александром Копейкиным (настоятель одного из храмов в Волжском. — Прим. ред.) он приходил и для всех желающих детей и родителей проводил молебен на начало учебного года. В этом году такой молебен мы поставили, нам по "электронке" прислали два родителя свои возмущения по этому поводу. <…> В связи с этим от молебна отказались", — сказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что богослужение проводилось не в учебное время. Также в школе по согласованию с родителями идут уроки по изучению православной культуры.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в одной из школ Волжского вместо первого урока ввели молебен, на который заставляют ходить всех учеников, кроме детей из мусульманских семей.
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Религия и мировоззрениеВолгоградская областьВолжскийОбщество
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