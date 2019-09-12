В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен

"В школе была традиция — раз в году в начале сентября по договоренности с отцом Александром Копейкиным (настоятель одного из храмов в Волжском. — Прим. ред.) он приходил и для всех желающих детей и родителей проводил молебен на начало учебного года. В этом году такой молебен мы поставили, нам по "электронке" прислали два родителя свои возмущения по этому поводу. <…> В связи с этим от молебна отказались", — сказала собеседница агентства.