В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен

ВОЛГОГРАД, 12 сен — РИА Новости. В школе № 22 города Волжский Волгоградской области отменили ежегодный молебен к началу учебного года, сообщила РИА Новости ее директор Ольга Новожилова.
"В школе была традиция — раз в году в начале сентября по договоренности с отцом Александром Копейкиным (настоятель одного из храмов в Волжском. — Прим. ред.) он приходил и для всех желающих детей и родителей проводил молебен на начало учебного года. В этом году такой молебен мы поставили, нам по "электронке" прислали два родителя свои возмущения по этому поводу. <…> В связи с этим от молебна отказались", — сказала собеседница агентства.
Она подчеркнула, что богослужение проводилось не в учебное время. Также в школе по согласованию с родителями идут уроки по изучению православной культуры.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в одной из школ Волжского вместо первого урока ввели молебен, на который заставляют ходить всех учеников, кроме детей из мусульманских семей.