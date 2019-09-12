МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ, в том числе обеспокоенности Москвы по поводу переоборудования США части своих стратегических носителей, но Вашингтон уходит от ответа, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы действительно передали американцам ряд соображений о том, каким образом можно было бы удовлетворяющим нас образом и образом, соответствующим требованиям самого договора, решить проблему с невозможностью для нас проверить переоборудование части американских стратегических носителей под неядерные миссии. Мы предложили американцам несколько подходов или мер, которые не настолько далеко идущие, чтобы они требовали какого-то кардинального пересмотра американского подхода к вопросам выполнения договора", - сказал Рябков, выступая на презентации доклада Национального исследовательского университета ВШЭ, посвящённого стратегической стабильности.
По его словам, договориться по этим мерам с США не удаётся.
"США уходят от конкретного и практического рассмотрения этих мер, ничего не предлагают взамен. Но решения существуют, они возможны. При наличии политической воли их можно выработать. Это не вопрос многолетних переговоров", - отметил он.
Рябков отметил, что РФ приложит усилия, чтобы вывести партнёров из США на предметное обсуждение этих идей, "либо рассмотрение каких-то альтернативных решений, если к выкладке таковых американская сторона проявит готовность".