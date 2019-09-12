Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ

"Мы действительно передали американцам ряд соображений о том, каким образом можно было бы удовлетворяющим нас образом и образом, соответствующим требованиям самого договора, решить проблему с невозможностью для нас проверить переоборудование части американских стратегических носителей под неядерные миссии. Мы предложили американцам несколько подходов или мер, которые не настолько далеко идущие, чтобы они требовали какого-то кардинального пересмотра американского подхода к вопросам выполнения договора", - сказал Рябков, выступая на презентации доклада Национального исследовательского университета ВШЭ, посвящённого стратегической стабильности.