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РИА Новости

Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ

11:58 12.09.2019 (обновлено: 12:33 12.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ, в том числе обеспокоенности Москвы по поводу переоборудования США части своих стратегических носителей, но Вашингтон уходит от ответа, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы действительно передали американцам ряд соображений о том, каким образом можно было бы удовлетворяющим нас образом и образом, соответствующим требованиям самого договора, решить проблему с невозможностью для нас проверить переоборудование части американских стратегических носителей под неядерные миссии. Мы предложили американцам несколько подходов или мер, которые не настолько далеко идущие, чтобы они требовали какого-то кардинального пересмотра американского подхода к вопросам выполнения договора", - сказал Рябков, выступая на презентации доклада Национального исследовательского университета ВШЭ, посвящённого стратегической стабильности.
По его словам, договориться по этим мерам с США не удаётся.
"США уходят от конкретного и практического рассмотрения этих мер, ничего не предлагают взамен. Но решения существуют, они возможны. При наличии политической воли их можно выработать. Это не вопрос многолетних переговоров", - отметил он.
Рябков отметил, что РФ приложит усилия, чтобы вывести партнёров из США на предметное обсуждение этих идей, "либо рассмотрение каких-то альтернативных решений, если к выкладке таковых американская сторона проявит готовность".
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