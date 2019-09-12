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РИА Новости

Турчак призвал единороссов "не почивать на лаврах" после выборов

11:56 12.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. После успеха на выборах победившие кандидаты от "Единой России" не должны почивать на лаврах, нужно работать над реализацией предвыборных обещаний и готовиться к следующим кампаниям, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний. "Единая Россия" не выдвигала кандидатов в депутаты Мосгордумы - члены партии шли на выборы в качестве самовыдвиженцев. Также в единый день голосования проходили прямые выборы депутатов 21 городской думы.
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"Коллеги, мы с вами не должны почивать на лаврах. И те результаты, которые мы с вами получили, это на самом деле не самоцель - ни проценты, ни количество мандатов... Это возможность для того, чтобы реализовывать те планы, те наказы, которые наши с вами кандидаты собирают в ходе избирательной кампании", - сказал Турчак на заседании президиума генсовета "Единой России" в четверг.
Он подчеркнул, что прошедшая избирательная кампания "в очередной раз доказала" необходимость синхронной работы всех уровней партийной структуры. По словам Турчака, партия "сделает выводы", которые будет учитывать в ходе единого дня голосования в 2020 году и на выборах в Госдуму в 2021 году.
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"В следующем году нам предстоит 74 кампании в 48 регионах... По количеству замещающихся мандатов будет напряженная кампания, не менее напряженная, чем в текущем году. Времени на раскачку у нас нет", - отметил секретарь генсовета ЕР.
Он добавил, что в 2020 году особенно напряжённой, как ожидается, будет кампания в центральном федеральном округе. При этом, по концентрации избирательных кампаний, "чуть легче" будет на Дальнем Востоке и в Сибири.
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Дальний ВостокГосдума РФЕдиная РоссияМосковская городская думаАндрей ТурчакМоскваРоссияПолитика
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