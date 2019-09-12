Турчак призвал единороссов "не почивать на лаврах" после выборов

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. После успеха на выборах победившие кандидаты от "Единой России" не должны почивать на лаврах, нужно работать над реализацией предвыборных обещаний и готовиться к следующим кампаниям, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний. "Единая Россия" не выдвигала кандидатов в депутаты Мосгордумы - члены партии шли на выборы в качестве самовыдвиженцев. Также в единый день голосования проходили прямые выборы депутатов 21 городской думы.

"Коллеги, мы с вами не должны почивать на лаврах. И те результаты, которые мы с вами получили, это на самом деле не самоцель - ни проценты, ни количество мандатов... Это возможность для того, чтобы реализовывать те планы, те наказы, которые наши с вами кандидаты собирают в ходе избирательной кампании", - сказал Турчак на заседании президиума генсовета "Единой России" в четверг.

Он подчеркнул, что прошедшая избирательная кампания "в очередной раз доказала" необходимость синхронной работы всех уровней партийной структуры. По словам Турчака, партия "сделает выводы", которые будет учитывать в ходе единого дня голосования в 2020 году и на выборах в Госдуму в 2021 году.

"В следующем году нам предстоит 74 кампании в 48 регионах... По количеству замещающихся мандатов будет напряженная кампания, не менее напряженная, чем в текущем году. Времени на раскачку у нас нет", - отметил секретарь генсовета ЕР.