Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T11:58Z
https://ria.ru/20190912/1558603311.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2510f83624ca1448db58253b9fc23cd1.jpg
РИА Новости

В Краснодаре загорелся склад с деревянными поддонами

11:56 12.09.2019 (обновлено: 11:58 12.09.2019)
186
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 12 сен - РИА Новости. Деревянные поддоны загорелись в краснодарском поселке Индустриальный, огнем охвачены около 1000 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.
"В 10.44 мск… поступило сообщение о пожаре на открытой территории близ складских помещений, расположенных по адресу: Краснодар, посёлок Индустриальный, улица Выселковская… По прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение деревянных поддонов на открытой территории. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
К тушению привлечены 55 человек и 21 единица техники, отмечает ведомство.
000000
Обсудить 0
КраснодарКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 1,8 тысячи "квадратов"
РИА
Новости
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в краснодарском поселке Индустриальный
В Краснодаре потушили пожар вблизи складов с деревянными поддонами
Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов
Первый замглавы МИД встретился с новым послом Ирландии
Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году
Путин поручил создать при всех флотах филиалы Нахимовского училища
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД назвал неприемлемыми попытки западных СМИ повлиять на выборы в России
Афганские военные в Кабуле
В Кабуле прогремел взрыв около базы спецназа
Скорая помощь в Кабуле
При взрыве около базы в Кабуле погибли четыре бойца спецназа
Вид города Триполи
Совбез ООН продлил мандат миссии в Ливии
Иорданский военнослужащий возле лагеря беженцев Эр-Рукбан
ООН впервые с февраля доставила гумпомощь в лагерь "Рукбан"
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Здание министерства культуры РФ в Москве
В Москве суд зарегистрировал заявление о банкротстве министерства культуры
Вертолеты на аэродроме
На полигонах Западного военного округа оборудуют 24 вертолетных аэродрома
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский хочет обсудить с Путиным переговоры в "нормандском формате"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
01:49Лавров заявил об окончании войны в Сирии
01:45Минфин США не исключил выпуска облигаций со сроком погашения 50 и 100 лет
01:44Супрун заподозрила у Зеленского раздвоение личности
01:32Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
Лента новостейМолния