В Краснодаре загорелся склад с деревянными поддонами

"В 10.44 мск… поступило сообщение о пожаре на открытой территории близ складских помещений, расположенных по адресу: Краснодар, посёлок Индустриальный, улица Выселковская… По прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение деревянных поддонов на открытой территории. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.