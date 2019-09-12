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РИА Новости

Экс-президента Зимбабве похоронят в родной деревне на следующей неделе

11:48 12.09.2019
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© REUTERS / Philimon Bulawayo/File PhotoРоберт Мугабе
Роберт Мугабе
© REUTERS / Philimon Bulawayo/File Photo
Роберт Мугабе. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе, ушедший из жизни в пятницу, будет похоронен в начале следующей недели в деревне Кутама, где он родился, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на его племянника Лео.
"В воскресенье вечером его тело будет выставлено для прощания в Кутаме, в понедельник или вторник состоятся похороны в узком кругу, не на территории Акра национальных героев (National Heroes Acre). Это решение всей семьи", - сказал он.
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Мугабе скончался 6 сентября в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре в окружении близких, в том числе жены Грейс. Мугабе на момент отставки в 2017 году был старейшим государственным лидером и находился у власти в течение 35 лет. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что Мугабе объявлен национальным героем.
В среду самолет с телом бывшего зимбабвийского лидера приземлился в международном аэропорту Хараре. Как сообщало издание Zimbabwe Herald, несколько сотен человек пришли в аэропорт, чтобы отдать дань бывшему президенту. Мнангагва также прибыл в аэропорт, чтобы встретить самолет с телом национального героя. По данным издания, сам лидер ранее оставил указание, что хочет, чтобы его похоронили в родной деревне Кутама, а не на национальном кладбище героев National Heroes Acre в столице.
Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт". Мнангагва, предложенный партией на пост главы государства, занимал эту должность до проведения в стране всеобщих выборов. Всеобщие выборы в Зимбабве прошли 30 июля 2018 года. Победу одержал Мнангагва, получив 50,8% голосов.
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