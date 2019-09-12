Экс-президента Зимбабве похоронят в родной деревне на следующей неделе

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе, ушедший из жизни в пятницу, будет похоронен в начале следующей недели в деревне Кутама, где он родился, сообщает агентство Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе, ушедший из жизни в пятницу, будет похоронен в начале следующей недели в деревне Кутама, где он родился, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на его племянника Лео.

"В воскресенье вечером его тело будет выставлено для прощания в Кутаме, в понедельник или вторник состоятся похороны в узком кругу, не на территории Акра национальных героев (National Heroes Acre). Это решение всей семьи", - сказал он.

Мугабе скончался 6 сентября в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре в окружении близких, в том числе жены Грейс. Мугабе на момент отставки в 2017 году был старейшим государственным лидером и находился у власти в течение 35 лет. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что Мугабе объявлен национальным героем.

В среду самолет с телом бывшего зимбабвийского лидера приземлился в международном аэропорту Хараре. Как сообщало издание Zimbabwe Herald, несколько сотен человек пришли в аэропорт, чтобы отдать дань бывшему президенту. Мнангагва также прибыл в аэропорт, чтобы встретить самолет с телом национального героя. По данным издания, сам лидер ранее оставил указание, что хочет, чтобы его похоронили в родной деревне Кутама, а не на национальном кладбище героев National Heroes Acre в столице.