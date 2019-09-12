Зеленский назначил начальников управления СБУ в четырех областях

КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальников управлений Службы безопасности в Черновицкой, Харьковской, Николаевской и Запорожской областях, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства в четверг.

"Назначить Монастырецкого Виталия Леонидовича начальником управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области", - говорится в тексте указа.

Также Зеленский назначил начальником управления СБ Украины в Харьковской области Николая Найдича, в Николаевской области – Виталия Герсака, в Запорожской области – Бориса Безрукого.