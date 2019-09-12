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РИА Новости

Зеленский назначил начальников управления СБУ в четырех областях

11:48 12.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальников управлений Службы безопасности в Черновицкой, Харьковской, Николаевской и Запорожской областях, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства в четверг.
"Назначить Монастырецкого Виталия Леонидовича начальником управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области", - говорится в тексте указа.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
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Также Зеленский назначил начальником управления СБ Украины в Харьковской области Николая Найдича, в Николаевской области – Виталия Герсака, в Запорожской области – Бориса Безрукого.
Другими указами Зеленский уволил с должностей начальника управления СБ Украины в Харьковской области Андрея Насача, в Тернопольской области – Виталия Найду, в Николаевской области – Юрия Пасеку, в Ивано-Франковской области – Петра Дидуха.
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Служба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийИвано-Франковская областьНиколаевская областьТернопольская областьХарьковская областьУкраинаВ мире
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