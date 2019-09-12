В ГД одобрили проект о поиске пропавших с помощью данных сотовых операторов

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который упрощает поиск пропавших людей с помощью данных абонента сотовой связи.
Законопроект был внесен в Думу группой сенаторов, в том числе спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, и депутатом от "Единой России" Татьяной Касаевой.
Проектом предлагается в законе "О связи" отнести геолокационные данные к сведениям об оказанных абоненту услугах связи, закрепив право правоохранителей на получение указанной информации, а также предусмотреть право абонента на передачу таких данных третьим лицам, например, родственникам и поисковым отрядам.