В ГД одобрили проект о поиске пропавших с помощью данных сотовых операторов

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который упрощает поиск пропавших людей с помощью данных абонента сотовой связи.

Законопроект был внесен в Думу группой сенаторов, в том числе спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, и депутатом от "Единой России" Татьяной Касаевой.