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РИА Новости

В ГД одобрили проект о поиске пропавших с помощью данных сотовых операторов

11:45 12.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который упрощает поиск пропавших людей с помощью данных абонента сотовой связи.
Законопроект был внесен в Думу группой сенаторов, в том числе спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, и депутатом от "Единой России" Татьяной Касаевой.
Девушка с мобильным телефоном
2 августа, 23:54РИА Новости
Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
Проектом предлагается в законе "О связи" отнести геолокационные данные к сведениям об оказанных абоненту услугах связи, закрепив право правоохранителей на получение указанной информации, а также предусмотреть право абонента на передачу таких данных третьим лицам, например, родственникам и поисковым отрядам.
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