Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T11:43Z
https://ria.ru/20190912/1558602316.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153334/54/1533345433_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_548f7a76a0f1cdfaaba59f995b244fae.jpg
РИА Новости

Парламент Ингушетии согласился назначить премьером Константина Сурикова

11:43 12.09.2019
100
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЗдание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Депутаты народного собрания Ингушетии в четверг дали согласие главе региона Махмуд-Али Калиматову на назначение на должность премьер-министра Константина Сурикова, сообщил РИА Новости представитель республиканского парламента Адам Буражев.
Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье избрали главой региона Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики. В этот же день он вступил в должность. Также в воскресенье Калиматов принял отставку премьер-министра правительства региона Зялемхана Евлоева, который написал соответствующее заявление в конце августа. Все министры республиканского правительства работают в статусе исполняющих обязанности до формирования нового состава правительства.
Мухарбек Барахоев
8 сентября, 17:20Единый день голосования
Калиматов назначил сенатором от Ингушетии главу районного Совета депутатов
В четверг глава региона внес на рассмотрение депутатов народного собрания для назначения на должность председателя правительства республики кандидатуру Константина Сурикова.
"Народное собрание дало согласие на назначение Константина Сурикова председателем правительства Ингушетии. За его кандидатуру проголосовали 27, против – один депутат", - сказал Буражев.
Сорокавосьмилетний Суриков ранее работал заместителем начальника главных управлений банка России в Томской и Новосибирской областях, начальником главного управления банка России в Самарской области, управляющим отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления банка России, советником председателя правления ООО КБ "Столичный Кредит", советником председателя правления ООО КБ "Союзный".
000000
Обсудить 0
ИнгушетияСамарская областьРоссияПолитика
Рекомендуем
Корветы проекта 20380 Тихоокеанского флота Громкий и Совершенный у причала Владивостока. 13 июня 2019
Корвет для ТОФ вывели со стапелей судозавода в Комсомольске-на-Амуре
РИА
Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: углубление связей с Россией остается приоритетом политики Минска
Певец Карел Готт
Певец Карел Готт сообщил, что у него острая лейкемия
Кандидат от ЛДПР победил на довыборах в Госдуму в Хабаровском крае
Лента
новостей
Полиция
В Астраханской области задержали трех осужденных, сбежавших ради дня города
Опрос показал, как россияне относятся к отечественным IT-разработкам
Представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн
Китай приветствовал решение США об отсрочке введения новых пошлин
Государственный флаг Российский Федерации на центральной площади Ленина в Донецке
МВД ДНР опровергло сообщение об обнаружении взрывного устройства в Донецке
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД предупредили о растущем риске возникновения ядерной войны
Осколки снарядов
ДНР призвала страны-участницы ОБСЕ помочь прекратить обстрелы в Донбассе
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, Иордания
В Евросоюзе прокомментировали планы Израиля по Иорданской долине
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завершил расследование дела о стрельбе в Приморье
Избиратель в единый день голосования
Кандидат от ЕР победил на довыборах в Госдуму в Новгородской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:00Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
12:00В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт
11:59Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 1,8 тысячи "квадратов"
11:58В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
11:58Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ
11:57Медведев поздравил Спивакова с юбилеем
11:56Турчак призвал единороссов "не почивать на лаврах" после выборов
11:56В Краснодаре загорелся склад с деревянными поддонами
11:54Четверг в Москве может побить рекорд тепла
11:48Экс-президента Зимбабве похоронят в родной деревне на следующей неделе
11:48Зеленский назначил начальников управления СБУ в четырех областях
11:45В ГД одобрили проект о поиске пропавших с помощью данных сотовых операторов
11:43Парламент Ингушетии согласился назначить премьером Константина Сурикова
11:39Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре начал снижаться впервые за 1,5 месяца
11:36Власти ЛНР передают Киеву более 50 заключенных
11:36Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске
11:34Новые российские ракеты "будут драться" за рынок, заявил Рогозин
11:33В Ленобласти на пенсионерок, распиливших качели, пожаловались в полицию
11:33Минфин предложил отменить уголовную статью за невозврат валютной выручки
11:30Минтруд предложил исключить финансовые потери россиян при смене НПФ
Лента новостейМолния