Парламент Ингушетии согласился назначить премьером Константина Сурикова

НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Депутаты народного собрания Ингушетии в четверг дали согласие главе региона Махмуд-Али Калиматову на назначение на должность премьер-министра Константина Сурикова, сообщил РИА Новости представитель республиканского парламента Адам Буражев.

Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье избрали главой региона Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики. В этот же день он вступил в должность. Также в воскресенье Калиматов принял отставку премьер-министра правительства региона Зялемхана Евлоева, который написал соответствующее заявление в конце августа. Все министры республиканского правительства работают в статусе исполняющих обязанности до формирования нового состава правительства.

В четверг глава региона внес на рассмотрение депутатов народного собрания для назначения на должность председателя правительства республики кандидатуру Константина Сурикова.

"Народное собрание дало согласие на назначение Константина Сурикова председателем правительства Ингушетии. За его кандидатуру проголосовали 27, против – один депутат", - сказал Буражев.