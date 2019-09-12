В Петербурге представили первую онлайн-академию туризма

"Вчера впервые была представлена первая в мире онлайн-академия. Курсы в рамках академии будут бесплатными на всех уровнях. Пользователям этот проект даст возможность распространять базовые знания о туризме по всему миру, во всех странах, городах и деревнях. Этот проект нашел поддержку у всех государств-членов UNWTO", - сказал он, выступая на форуме.