Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T11:40Z
https://ria.ru/20190912/1558602207.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155857/99/1558579902_0:67:1280:787_1036x0_80_0_0_fcb2c884af27e3659c6cca1b2fc56b97.jpg
РИА Новости
Туризм

В Петербурге представили первую онлайн-академию туризма

11:40 12.09.2019
10
© Фото : РостуризмГлава Ростуризма Зарина Догузова и генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили на 23-й Генеральной ассамблее в Санкт-Петербурге
Глава Ростуризма Зарина Догузова и генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили на 23-й Генеральной ассамблее в Санкт-Петербурге
© Фото : Ростуризм
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Первая в мире онлайн-академия туризма была представлена в рамках 23-ей сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации (UNWTO), сообщил генсекретарь организации Зураб Пололикашвили.

"Вчера впервые была представлена первая в мире онлайн-академия. Курсы в рамках академии будут бесплатными на всех уровнях. Пользователям этот проект даст возможность распространять базовые знания о туризме по всему миру, во всех странах, городах и деревнях. Этот проект нашел поддержку у всех государств-членов UNWTO", - сказал он, выступая на форуме.

Пололикашвили также анонсировал, что 2020 год будет объявлен Годом сельского и экологического туризма.
"Образование позволит нам экспортировать туризм, создавать новые направления, получить больше образованных специалистов в области туризма. Подобные онлайн платформы позволят нам это сделать", - заверил генсекретарь UNWTO.
Генеральная ассамблея Всемирной туристической организации под эгидой ООН впервые проходит в России. В Санкт-Петербург приехали представители туристической отрасли из более чем 135 стран, включая 98 министров туризма и их заместителей.
Загранпаспорт
Вчера, 11:54Туризм
UNWTO надеется на полную отмену виз во всех странах через десять лет
000000
Обсудить 0
ТуризмООНРоссияСанкт-ПетербургВ мире
Рекомендуем
Краснодарский край
Кубань заняла пятое место в России по сумме доходов краевого бюджета
РИА
Новости
Поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида
Проникшую в имение Трампа с флешкой и гаджетами китаянку признали виновной
Депутаты на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о незаконном обогащении
СМИ: США не будут предоставлять багамцам "статус временно защищенных лиц"
Лента
новостей
Геннадий Зюганов на заседании Государственной Думы РФ
Зюганов оценил решение Трампа "выгнать" Болтона
Антонов обсудил с супругой Бута его заключение в США и дальнейшие шаги
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани прокомментировал отставку Болтона
Жаир Болсонару
Нож, которым ударили президента Бразилии, станет музейным экспонатом
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве.
Глава офиса Зеленского примерил наручники во время отдыха в Сен-Тропе
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Адвокат назвал преувеличенной роль Цемаха в деле о крушении MH17 в Донбассе
Запуск ракет в КНДР
Дальность полета выпущенных КНДР снарядов составила 330 км
Американская военная техника
Спецпредставитель США прокомментировал возможность вторжения в Венесуэлу
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев заявил, что отношения России и Евросоюза находятся "на нуле"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
11:58Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ
11:57Медведев поздравил Спивакова с юбилеем
11:56Турчак призвал единороссов "не почивать на лаврах" после выборов
11:56В Краснодаре загорелся склад с деревянными поддонами
11:54Четверг в Москве может побить рекорд тепла
11:48Экс-президента Зимбабве похоронят в родной деревне на следующей неделе
11:48Зеленский назначил начальников управления СБУ в четырех областях
11:45В ГД одобрили проект о поиске пропавших с помощью данных сотовых операторов
11:43Парламент Ингушетии согласился назначить премьером Константина Сурикова
11:39Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре начал снижаться впервые за 1,5 месяца
11:36Власти ЛНР передают Киеву более 50 заключенных
11:36Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске
11:34Новые российские ракеты "будут драться" за рынок, заявил Рогозин
11:33В Ленобласти на пенсионерок, распиливших качели, пожаловались в полицию
11:33Минфин предложил отменить уголовную статью за невозврат валютной выручки
11:30Минтруд предложил исключить финансовые потери россиян при смене НПФ
11:29Кандидат от ЛДПР победил на довыборах в Госдуму в Хабаровском крае
11:28Опрос показал, как россияне относятся к отечественным IT-разработкам
11:28СК завершил расследование дела о стрельбе в Приморье
Лента новостейМолния