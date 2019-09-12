В Петербурге представили первую онлайн-академию туризма

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Первая в мире онлайн-академия туризма была представлена в рамках 23-ей сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации (UNWTO), сообщил генсекретарь организации Зураб Пололикашвили.
"Вчера впервые была представлена первая в мире онлайн-академия. Курсы в рамках академии будут бесплатными на всех уровнях. Пользователям этот проект даст возможность распространять базовые знания о туризме по всему миру, во всех странах, городах и деревнях. Этот проект нашел поддержку у всех государств-членов UNWTO", - сказал он, выступая на форуме.
Пололикашвили также анонсировал, что 2020 год будет объявлен Годом сельского и экологического туризма.
"Образование позволит нам экспортировать туризм, создавать новые направления, получить больше образованных специалистов в области туризма. Подобные онлайн платформы позволят нам это сделать", - заверил генсекретарь UNWTO.
Генеральная ассамблея Всемирной туристической организации под эгидой ООН впервые проходит в России. В Санкт-Петербург приехали представители туристической отрасли из более чем 135 стран, включая 98 министров туризма и их заместителей.