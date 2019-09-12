Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре начал снижаться впервые за 1,5 месяца

ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Уровень Амура у Комсомольска в четверг снизился на 2 сантиметра – до 827 сантиметров, до этого с июля вода только прибывала, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

Ранее сообщалось, что в течение двух дней уровень воды у Комсомольска-на-Амуре держался на отметке 829 сантиметров. Опасным для города считается уровень в 650 сантиметров. В городе подтоплено более 400 частных домов, грунтовыми водами подтопило подвалы многоквартирных домов, социальных объектов, в том числе школы и больницы. В Хабаровском крае из-за паводков объявлен режим ЧС.

"Впервые с июля отмечено снижение на 2 сантиметра. Продолжаем следить за уровнем воды, будет ли оно продолжаться дальше", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни из-за прошедших в воскресенье дождей на Амуре ожидается дополнительный подъем воды в Комсомольском и Ульчском районах до отметок выше уровня "опасное явление". Из-за дождей также поднимутся реки Кур, Урми, Тунгуска в Хабаровском районе, Амгунь в районе имени Полины Осипенко.