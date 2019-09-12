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РИА Новости

Власти ЛНР передают Киеву более 50 заключенных

11:36 12.09.2019 (обновлено: 11:43 12.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий МельниковОбмен военнопленными между ЛНР и Украиной
Обмен военнопленными между ЛНР и Украиной
© РИА Новости / Валерий Мельников
Обмен военнопленными между ЛНР и Украиной. Архивное фото
СЧАСТЬЕ (Луганская область), 12 сен — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики передают Киеву 54 заключенных, которых осудили еще до начала конфликта в Донбассе, сообщил корреспондент РИА Новости.
Они хотят отбывать наказание за пределами республики, заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.
Передача проходит на линии соприкосновения в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Счастья с участием представителей Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня.
Седьмого сентября состоялась историческая акция по одновременному освобождению заключенными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35". Среди отпущенных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую морскую границу 24 украинских военных.
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