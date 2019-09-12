Власти ЛНР передают Киеву более 50 заключенных

Обмен военнопленными между ЛНР и Украиной. Архивное фото

Обмен военнопленными между ЛНР и Украиной

СЧАСТЬЕ (Луганская область), 12 сен — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики передают Киеву 54 заключенных, которых осудили еще до начала конфликта в Донбассе, сообщил корреспондент РИА Новости.

Они хотят отбывать наказание за пределами республики, заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.

Передача проходит на линии соприкосновения в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Счастья с участием представителей Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня.