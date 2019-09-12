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РИА Новости

Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске

11:36 12.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 12 сен - РИА Новости. Мировой суд Ленинского района Томска в четверг вернул прокурору уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который ударил по машине, наехавшей на его щенка, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
Ранее в пятницу местное информационное агентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка. Подросток рассказал изданию, что был в гараже, услышал визг, выбежал и увидел, что внедорожник наехал прямо на собаку. По его словам, в отчаянии он ударил по капоту, требуя от водителя съехать с умирающего щенка.
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Через некоторое время выяснилось, что водитель подал на него в суд, оценив материальный ущерб в 14 тысяч рублей. Дознаватели завершили расследование уголовного дела по статье УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба". Дело, наказание по которому предусматривает до двух лет лишения свободы с утвержденным прокурором обвинительным актом было направлено в суд.
"По ходатайству прокурора судом принято решение о возвращении уголовного дела прокурору для дополнительного расследования. Решение вступит в законную силу через 10 суток", - сказал собеседник агентства.
В минувшую среду СК РФ сообщил, что руководство следственного управления по Томской области инициировало перед прокурором Томской области вопрос о возвращении уголовного дела из суда для дополнительного расследования и его передачи в следственные органы СК России. Следователи планируют установить все обстоятельства произошедшего, в том числе проверить значительность причиненного ущерба.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой прекратить уголовное преследование подростка.
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Анна КузнецоваСледственный комитет РФТомскРоссияПроисшествия
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