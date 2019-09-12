Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске

НОВОСИБИРСК, 12 сен - РИА Новости. Мировой суд Ленинского района Томска в четверг вернул прокурору уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который ударил по машине, наехавшей на его щенка, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.

Ранее в пятницу местное информационное агентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка. Подросток рассказал изданию, что был в гараже, услышал визг, выбежал и увидел, что внедорожник наехал прямо на собаку. По его словам, в отчаянии он ударил по капоту, требуя от водителя съехать с умирающего щенка.

Через некоторое время выяснилось, что водитель подал на него в суд, оценив материальный ущерб в 14 тысяч рублей. Дознаватели завершили расследование уголовного дела по статье УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба". Дело, наказание по которому предусматривает до двух лет лишения свободы с утвержденным прокурором обвинительным актом было направлено в суд.

"По ходатайству прокурора судом принято решение о возвращении уголовного дела прокурору для дополнительного расследования. Решение вступит в законную силу через 10 суток", - сказал собеседник агентства.

В минувшую среду СК РФ сообщил, что руководство следственного управления по Томской области инициировало перед прокурором Томской области вопрос о возвращении уголовного дела из суда для дополнительного расследования и его передачи в следственные органы СК России. Следователи планируют установить все обстоятельства произошедшего, в том числе проверить значительность причиненного ущерба.