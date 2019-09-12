Новые российские ракеты "будут драться" за рынок, заявил Рогозин

Ракета "Союз-5" разрабатывается с 2016 года (контракт подписан в 2018 году) на замену ракетам "Зенит". Ее первый старт планировался на 2022 год, но недавно был перенесен на 2023 год.

Также недавно стало известно о разработке ракеты "Союз-6", которая будет отличаться от "Союза-5" использованием на первой ступени двигателя РД-180 вместо РД-171. РД-180, по сути, половина от РД-171. В этой связи расчетная грузоподъемность "Союза-6" будет 9 тонн на низкую околоземную орбиту вместо 17 тонн у "Союза-5". О разработке этой ракеты РИА Новости ранее сообщил источник, однако тогда она носила название "Союз-7".

С начала 2000-х годов Россия длительное время лидировала по количеству космических запусков, включая коммерческий рынок пусковых услуг. На ракеты "Протон-М" и "Союз", а также другие российские носители приходилось более 50% всех коммерческих пусков в мире. В 2012 году произошло первое снижение количества запусков, а после 2014 года доля России постепенно пошла на убыль, поскольку с 2013 года ее заказы начала "отъедать" американская SpaceX. В 2016 году Россия по общему количеству пусков уступила США и Китаю, заняв третье место. В 2017 году американская коммерческая компания SpaceX с одной ракетой Falcon 9 лишь немного уступила по количеству пусков всей российской космической программе. В 2018 году SpaceX запустила в космос больше ракет, чем вся российская космическая отрасль, включая пуски в интересах Минобороны и с французского космодрома Куру - всего 20 пусков из которых один завершился аварией.