Минфин предложил отменить уголовную статью за невозврат валютной выручки

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Статью уголовного кодекса РФ, которая предусматривает уголовное наказание за уклонение от репатриации валютной выручки, необходимо отменить, считает заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Наша позиция однозначная, эту статью нужно полностью отменять. Можно обсудить варианты по поводу того, чтобы обсудить составы, где-то дополнить в других статьях, это вопрос дискуссионный. Уголовный кодекс в этой части - статья 193, 193 прим - я бы просто взял и отменил бы", - сказал замминистра, выступая на Московском финансовом форуме.

Статья 193 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за уклонение от репатриации валютной выручки.

По словам Моисеева, отмену данной статьи необходимо обсудить со всеми регулирующими органами, включая ЦБ, и при необходимости внести изменения в другие статьи кодекса. "Может быть, ввел бы квалифицирующие признаки, написал бы какие-то другие статьи, если это необходимо, например, за отмывание. Сама статья изжила себя, когда в 2006 году отменили контроль за перемещением денег за рубежом", - пояснил Моисеев.