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РИА Новости

Минфин предложил отменить уголовную статью за невозврат валютной выручки

11:33 12.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Статью уголовного кодекса РФ, которая предусматривает уголовное наказание за уклонение от репатриации валютной выручки, необходимо отменить, считает заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Наша позиция однозначная, эту статью нужно полностью отменять. Можно обсудить варианты по поводу того, чтобы обсудить составы, где-то дополнить в других статьях, это вопрос дискуссионный. Уголовный кодекс в этой части - статья 193, 193 прим - я бы просто взял и отменил бы", - сказал замминистра, выступая на Московском финансовом форуме.
Здание министерства юстиции РФ
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Статья 193 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за уклонение от репатриации валютной выручки.
По словам Моисеева, отмену данной статьи необходимо обсудить со всеми регулирующими органами, включая ЦБ, и при необходимости внести изменения в другие статьи кодекса. "Может быть, ввел бы квалифицирующие признаки, написал бы какие-то другие статьи, если это необходимо, например, за отмывание. Сама статья изжила себя, когда в 2006 году отменили контроль за перемещением денег за рубежом", - пояснил Моисеев.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.
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Московский финансовый форум-2019Алексей МоисеевЦентральный Банк РФМинистерство финансов РФМоскваРоссияЭкономика
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