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РИА Новости

Минтруд предложил исключить финансовые потери россиян при смене НПФ

11:30 12.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Минтруд РФ предлагает не изымать инвестиционный доход у россиян при досрочной смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию, сообщили РИА Новости в министерстве.
Согласно сообщению, в Минтруде считают необходимым усовершенствовать порядок смены страховщиков по обязательному пенсионному страхованию, чтобы переход не имел негативных последствий для застрахованных.
"Представляется необходимым внести изменения в законодательство с целью исключения финансовых потерь (в виде изъятия инвестиционного дохода или невосполнения убытков) при досрочной смене гражданами страховщиков по обязательному пенсионному страхованию", - сообщили Минтруде.
Такие изменения позволят усилить защиту прав граждан при формировании пенсионных накоплений, добавили в министерстве. В Минтруде также уточнили, что данный вопрос относится к компетенции Минфина России и ЦБ, поскольку влияет на финансовую устойчивость НПФ.
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В августе сообщалось, что Минтруд предложил запретить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) привлекать агентов для заключения договоров и оформления заявлений о досрочных переходах между страховщиками.
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Министерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
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