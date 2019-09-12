Опрос показал, как россияне относятся к отечественным IT-разработкам

Респондентам предложили ответить на вопрос, могут ли программные продукты, разрабатываемые российскими программистами, составить конкуренцию подобным зарубежным продуктам. Среди опрошенных россиян 40% ответили "безусловно могут", еще 45% - "скорее могут", при этом лишь 5% сомневаются и ответили "скорее не могут", по мнению 3% - "безусловно не могут".