Опрос показал, как россияне относятся к отечественным IT-разработкам

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Большинство (85%) россиян считают, что программные продукты, которые разрабатывают российские ИТ-специалисты, могут составить конкуренцию зарубежным аналогам — в той или иной степени, об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Респондентам предложили ответить на вопрос, могут ли программные продукты, разрабатываемые российскими программистами, составить конкуренцию подобным зарубежным продуктам. Среди опрошенных россиян 40% ответили "безусловно могут", еще 45% - "скорее могут", при этом лишь 5% сомневаются и ответили "скорее не могут", по мнению 3% - "безусловно не могут".
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 сентября 2019 года среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.