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РИА Новости

Комитет ГД поддержал проект о создании единого ресурса сведений о россиянах

11:28 12.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении РФ.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством.
Сейчас в России отсутствует единый централизованный информационный ресурс, который бы содержал базовые сведения о населении и давал возможность получения полных и достоверных сведений о физическом лице, необходимых для налоговых органов и решения ряда задач госуправления, пояснял ранее кабмин.
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Глава комитета Леонид Левин на заседании в четверг отметил, что ресурс призван снизить объем бумажного документооборота. По словам Левина, комитет поддерживает инициативу, однако считает необходимым уточнить участие физических лиц в исправлении недостоверных сведений о себе, содержащихся в ресурсе.
Комитет по информполитике также предлагает определить периодичность актуализации данных о населении и дополнить проект статьей об обеспечении повышенной защищенности ресурса.
Цель формирования единого ресурса о населении - создание системы учета сведений, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость, направленной на совершенствование контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета граждан.
Документ предполагает, что такой ресурс будет формировать и вести Федеральная налоговая служба (ФНС) России на основе сведений о гражданах, содержащихся в других государственных и муниципальных информационных ресурсах органов власти и органов управления государственными внебюджетными фондами. При этом в федеральный ресурс о населении будут включаться сведения не только о гражданах РФ, но и об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые временно или постоянно проживают и работают в России.
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