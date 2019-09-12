Комитет ГД поддержал проект о создании единого ресурса сведений о россиянах

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении РФ.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством.

Сейчас в России отсутствует единый централизованный информационный ресурс, который бы содержал базовые сведения о населении и давал возможность получения полных и достоверных сведений о физическом лице, необходимых для налоговых органов и решения ряда задач госуправления, пояснял ранее кабмин.

Глава комитета Леонид Левин на заседании в четверг отметил, что ресурс призван снизить объем бумажного документооборота. По словам Левина, комитет поддерживает инициативу, однако считает необходимым уточнить участие физических лиц в исправлении недостоверных сведений о себе, содержащихся в ресурсе.

Комитет по информполитике также предлагает определить периодичность актуализации данных о населении и дополнить проект статьей об обеспечении повышенной защищенности ресурса.

Цель формирования единого ресурса о населении - создание системы учета сведений, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость, направленной на совершенствование контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета граждан.