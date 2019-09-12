В Волгограде троих студентов осудили за сбыт наркотиков

ВОЛГОГРАД, 12 сен – РИА Новости. Трое студентов из Волгограда получили более шести лет тюрьмы каждый за сбыт наркотиков в составе преступной группы, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

По данным ведомства, трое студентов волгоградских вузов – 21-летний молодой человек и две девушки 22 и 23 лет, вошли в состав преступной группы, которая сбывала наркотики в Волгограде. Через интернет они получали информацию о местонахождении партии, которую они расфасовывали по дозам, а потом делали закладки, сообщает прокуратура. Студенты были задержаны в январе 2018 года, вину они свою признали.