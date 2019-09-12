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РИА Новости

В Волгограде троих студентов осудили за сбыт наркотиков

11:27 12.09.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 12 сен – РИА Новости. Трое студентов из Волгограда получили более шести лет тюрьмы каждый за сбыт наркотиков в составе преступной группы, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
По данным ведомства, трое студентов волгоградских вузов – 21-летний молодой человек и две девушки 22 и 23 лет, вошли в состав преступной группы, которая сбывала наркотики в Волгограде. Через интернет они получали информацию о местонахождении партии, которую они расфасовывали по дозам, а потом делали закладки, сообщает прокуратура. Студенты были задержаны в январе 2018 года, вину они свою признали.
"Суд приговорил молодого человека к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Каждой из девушек назначено наказание в виде шести лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что приговор в силу не вступил.
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