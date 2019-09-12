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РИА Новости
Тульская область

Золотов открыл в Туле мемориал погибшим при исполнении долга военнослужащим

11:25 12.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлавнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов
Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов
ТУЛА, 12 сен - РИА Новости. Руководитель Росгвардии генерал армии Виктор Золотов в Туле проинспектировал региональное управление ведомства, осмотрел поступившую на вооружение технику и открыл мемориал погибшим при исполнении долга военнослужащим, передает корреспондент РИА Новости.
Золотов осмотрел автомобильную технику, которая недавно поступила на вооружение, объекты управления, введенные в эксплуатацию после капитального ремонта. Это комплексное здание для подразделения СОБР, которое включает в себя помещения для отдыха, залы для спортивных тренировок, центр психологической помощи и реабилитации, оснащенный современным оборудованием.
Вместе с тульским губернатором Алексеем Дюминым он открыл мемориал военнослужащим и сотрудникам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга. На него нанесены 29 фамилий, трое из них были удостоены звания Герой России (посмертно) – старший лейтенант милиции Дмитрий Горшков, лейтенант Евгений Рындин и сержант Сергей Бурнаев.

"Каждый день тысячи солдат войск правопорядка выходят на службу, обеспечивая надежную защиту государства от угроз внутренней безопасности, защищая граждан нашей страны от насилия и криминала, порой выполнить поставленную задачу им удается лишь ценой собственной жизни", - заметил Золотов.

"Росгвардия продолжает наращивать вооружение и технику, чтобы справляться с любой задачей. Но главное, что у вас есть, это большой профессиональный опыт, мужество и умение использовать весь этот огромный потенциал для защиты национальных интересов нашей страны, - сказал Дюмин, передавший от региона управлению Росгвардии три багги "Чаборз" для проведения специальных операций.
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В этот день состоялось открытие храма Святого Благоверного князя Александра Невского, построенного на территории управления Росгвардии по Тульской области. Золотов и Дюмин вручили настоятелю храма протоиерею Виктору Матвееву икону Святого Благоверного князя Александра Невского.
Также директор Росгвардии вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам территориального управления.
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Тульская областьРосгвардияАлексей ДюминВиктор ЗолотовТулаРоссияТульская областьОбщество
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