Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T11:32Z
https://ria.ru/20190912/1558601252.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/50/1557355085_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_b1bad034d45a34df914bc4c964581561.jpg
РИА Новости

В МИД предупредили о растущем риске возникновения ядерной войны

11:24 12.09.2019 (обновлено: 11:32 12.09.2019)
338
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться, есть риск возникновения ядерной войны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться, к сожалению, это факт, и факт неоспоримый. Риски тоже растут ... есть риск возникновения ядерной войны, причем даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт. Особенно негативная динамика проявляется в последний год. Действия наших коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными", - сказал Рябков, выступая на презентации доклада Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ): "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности" в Москве.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
8 сентября, 08:00РИА Новости
Турция — Западу: почему нам запрещают ядерное оружие?
Он отметил, что западные партнеры блокируют работу диалоговых каналов и продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями.
010703
Обсудить 1
Сергей РябковРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Транспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США
МИД: американские полигоны готовы к возобновлению ядерных испытаний
РИА
Новости
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков: США всячески уходят от решения вопроса с продлением ДСНВ
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, Иордания
В Евросоюзе прокомментировали планы Израиля по Иорданской долине
Эксперт прокомментировал заявления разведки США об испытании "Буревестника"
Лента
новостей
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил, что Израилю придется провести военную операцию в Газе
Комитет ГД поддержал проект о создании единого ресурса сведений о россиянах
Государственный флаг Российский Федерации на центральной площади Ленина в Донецке
МВД ДНР опровергло сообщение об обнаружении взрывного устройства в Донецке
Порт Владивостока
Япония намерена продвигать экономическое сотрудничество с Дальним Востоком
Машина Следственного комитета РФ
Жителя Москвы заподозрили в убийстве жены из-за ревности
Осколки снарядов
ДНР призвала страны-участницы ОБСЕ помочь прекратить обстрелы в Донбассе
Президент США Дональд Трамп
Эксперт оценил решение Трампа отложить введение пошлин на китайские товары
Работа за компьютером
Опрос показал, как россияне относятся к отечественным IT-разработкам
Вид на город Алеппо
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:00Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
12:00В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт
11:59Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 1,8 тысячи "квадратов"
11:58В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
11:58Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ
11:57Медведев поздравил Спивакова с юбилеем
11:56Турчак призвал единороссов "не почивать на лаврах" после выборов
11:56В Краснодаре загорелся склад с деревянными поддонами
11:54Четверг в Москве может побить рекорд тепла
11:48Экс-президента Зимбабве похоронят в родной деревне на следующей неделе
11:48Зеленский назначил начальников управления СБУ в четырех областях
11:45В ГД одобрили проект о поиске пропавших с помощью данных сотовых операторов
11:43Парламент Ингушетии согласился назначить премьером Константина Сурикова
11:39Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре начал снижаться впервые за 1,5 месяца
11:36Власти ЛНР передают Киеву более 50 заключенных
11:36Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске
11:34Новые российские ракеты "будут драться" за рынок, заявил Рогозин
11:33В Ленобласти на пенсионерок, распиливших качели, пожаловались в полицию
11:33Минфин предложил отменить уголовную статью за невозврат валютной выручки
11:30Минтруд предложил исключить финансовые потери россиян при смене НПФ
Лента новостейМолния