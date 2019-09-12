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РИА Новости

В Астраханской области задержали трех осужденных, сбежавших ради дня города

11:23 12.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен - РИА Новости. Полицейские задержали в Астраханской области трех осужденных, сбежавших из колонии-поселения в Калмыкии, чтобы принять участие в праздновании дня города, сообщает УМВД России по Астраханской области.
По данным ведомства, около 4.00 (3.00 мск) четверга сотрудники ДПС попытались остановить Chevrolet Niva без регистрационных знаков, однако водитель продолжил движение на большой скорости. Проехав более 10 километров, нарушитель свернул с трассы и попытался скрыться в жилом секторе села Линейное. Через несколько минут полицейские блокировали внедорожник.
Колония
10 сентября, 19:10РИА Новости
В Башкирии заключенный сбежал из колонии-поселения
Водитель, несмотря на признаки опьянения, отказался от прохождения медосвидетельствования. Характерный запах алкоголя, по данным полицейских, исходил и от двух пассажиров. При себе они не имели никаких документов. Мужчин доставили в отдел полиции. После дактилоскопирования выяснилось, что в машине находились двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, осужденные за кражу, грабеж и разбой.
"Они отбывали наказание в одной из колоний-поселений Калмыкии и, самовольно покинув исправительное учреждение, направились в Астрахань. Сами злоумышленники пояснили, что хотели принять участие в праздновании дня города", - говорится в информации. День города в Астрахани в текущем году празднуется 15 сентября.
Астраханские полицейские сообщили о данном факте коллегам из Элисты. Впоследствии осужденных передали сотрудникам УФСИН России по Калмыкии.
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УФСИНМВД РФРоссияАстраханская областьПроисшествия
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