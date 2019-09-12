В Астраханской области задержали трех осужденных, сбежавших ради дня города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен - РИА Новости. Полицейские задержали в Астраханской области трех осужденных, сбежавших из колонии-поселения в Калмыкии, чтобы принять участие в праздновании дня города, сообщает УМВД России по Астраханской области.

По данным ведомства, около 4.00 (3.00 мск) четверга сотрудники ДПС попытались остановить Chevrolet Niva без регистрационных знаков, однако водитель продолжил движение на большой скорости. Проехав более 10 километров, нарушитель свернул с трассы и попытался скрыться в жилом секторе села Линейное. Через несколько минут полицейские блокировали внедорожник.

Водитель, несмотря на признаки опьянения, отказался от прохождения медосвидетельствования. Характерный запах алкоголя, по данным полицейских, исходил и от двух пассажиров. При себе они не имели никаких документов. Мужчин доставили в отдел полиции. После дактилоскопирования выяснилось, что в машине находились двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, осужденные за кражу, грабеж и разбой.

"Они отбывали наказание в одной из колоний-поселений Калмыкии и, самовольно покинув исправительное учреждение, направились в Астрахань. Сами злоумышленники пояснили, что хотели принять участие в праздновании дня города", - говорится в информации. День города в Астрахани в текущем году празднуется 15 сентября.