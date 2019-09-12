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РИА Новости

Рябков: США всячески уходят от решения вопроса с продлением ДСНВ

11:21 12.09.2019 (обновлено: 11:41 12.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. США продолжают "заматывать решение" вопроса о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и не готовы предметно обсуждать проблемы, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Следующей жертвой американского стремления развязать себе руки в сфере контроля над вооружениями вполне может стать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Один из последних оставшихся краеугольных камней стратегической стабильности. Его действие истекает 5 февраля 2021 года", - сказал Рябков, выступая на претензии доклада Национального исследовательского университета ВШЭ, посвященному стратегической стабильности.
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"В Вашингтоне продолжают заматывать решение вопроса о его продлении. Искусственно создают неопределенность, несмотря на наши предложения продлить договор на пять или менее лет при условии приемлемого урегулирования проблемы переоборудования части стратегических носителей США под неядерные миссии. Нам дают понять, что не готовы к предметному разговору по этим сюжетам, по крайней мере, пока", - добавил замминистра.
По его словам, создается впечатление, что в Вашингтоне "возникает соблазн поиграть над этой неопределенностью".
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Договор СНВ-3Сергей РябковРоссияСШАВ мире
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