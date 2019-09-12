Билан после скандала в Самаре сделает подарок областной детской больнице

САМАРА, 12 сен - РИА Новости. Певец Дима Билан после его скандального выступления на Дне города в Самаре подарит Самарской областной детской больнице два монитора пациента, сообщили в четверг РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.

Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Билана на День города. По утверждению автора петиции, певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".

Билан в видеообращении в его Instagram извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал". Певец пообещал в ближайшее время дать в городе открытый концерт. Кроме того, артист ведет переговоры с администрацией, чтобы подарить городу детскую площадку, а больнице – необходимый для лечения детей аппарат.

"Певец Дима Билан подарит Самарской областной детской клинической больнице имени Ивановой два монитора пациента", - сказали в минздраве.

Мониторы пациента обеспечивают ежеминутное наблюдение за жизненно важными показателями состояния здоровья ребенка и применяются в реанимационных отделениях и операционных.