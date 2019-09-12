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РИА Новости

Билан после скандала в Самаре сделает подарок областной детской больнице

11:18 12.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Дима Билан
Певец Дима Билан
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Певец Дима Билан. Архивное фото
САМАРА, 12 сен - РИА Новости. Певец Дима Билан после его скандального выступления на Дне города в Самаре подарит Самарской областной детской больнице два монитора пациента, сообщили в четверг РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Билана на День города. По утверждению автора петиции, певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
Билан в видеообращении в его Instagram извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал". Певец пообещал в ближайшее время дать в городе открытый концерт. Кроме того, артист ведет переговоры с администрацией, чтобы подарить городу детскую площадку, а больнице – необходимый для лечения детей аппарат.
"Певец Дима Билан подарит Самарской областной детской клинической больнице имени Ивановой два монитора пациента", - сказали в минздраве.
Певец Дима Билан выступает на концерте в рамках международного фестиваля фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
Вчера, 18:08Радио
"Прости меня". Билан в сентябре может дать бесплатный концерт в Самаре
Мониторы пациента обеспечивают ежеминутное наблюдение за жизненно важными показателями состояния здоровья ребенка и применяются в реанимационных отделениях и операционных.
Как сообщали ранее РИА Новости в администрации Самары, в настоящее время также обсуждаются возможные даты проведения концерта. По информации мэрии, представители певца предложили дату для выступления 28 сентября, но из-за "плотного календаря проведения мероприятий на городских пространствах", власти предлагают провести концерт 8 марта.
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Дима Билан (Виктор Белан)СамараОбщество
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