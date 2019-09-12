Эксперт оценил решение Трампа отложить введение пошлин на китайские товары

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа отложить введение пошлин на китайские товары является смягчением в торговой войне с Пекином, но как долго оно продлится - неизвестно, учитывая в целом особенности политики американского лидера, заявил РИА Новости директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Трамп ранее заявил, что Вашингтон отложит введение новых пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов с 1 до 15 октября по просьбе Пекина.

"Это можно назвать смягчением позиции Трампа, только как долго оно продлится – никто не знает. Особенность политики Трампа состоит в том, что он чередует такие уступчивые меры с неожиданной реакцией. Не исключаю, что сегодня он говорит так, а через какой-то срок все возобновится. Нет никаких гарантий, что США в корне изменят свой курс по отношению к Китаю", - сказал эксперт.

Гарбузов не видит прямой связи между последним решением Трампа отложить пошлины на китайские товары с отставкой советника по национальной безопасности Джона Болтона. "Но косвенно, конечно, связь между этим существует, потому что Болтон был вообще сторонником жестких подходов в решении практически всех вопросов – от контроля над вооружениями до проблем торговли", - отметил эксперт.

Ранее вице-премьер Китая Лю Хэ, глава минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер условились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября, о чем сообщило китайское министерство коммерции.

Последний раунд прошел в Шанхае 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, торговое противостояние только усугубилось, 1 сентября стороны ввели новые пошлины. Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября, США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.