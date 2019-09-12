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РИА Новости

Эксперт оценил решение Трампа отложить введение пошлин на китайские товары

11:16 12.09.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа отложить введение пошлин на китайские товары является смягчением в торговой войне с Пекином, но как долго оно продлится - неизвестно, учитывая в целом особенности политики американского лидера, заявил РИА Новости директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
Трамп ранее заявил, что Вашингтон отложит введение новых пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов с 1 до 15 октября по просьбе Пекина.
"Это можно назвать смягчением позиции Трампа, только как долго оно продлится – никто не знает. Особенность политики Трампа состоит в том, что он чередует такие уступчивые меры с неожиданной реакцией. Не исключаю, что сегодня он говорит так, а через какой-то срок все возобновится. Нет никаких гарантий, что США в корне изменят свой курс по отношению к Китаю", - сказал эксперт.
Гарбузов не видит прямой связи между последним решением Трампа отложить пошлины на китайские товары с отставкой советника по национальной безопасности Джона Болтона. "Но косвенно, конечно, связь между этим существует, потому что Болтон был вообще сторонником жестких подходов в решении практически всех вопросов – от контроля над вооружениями до проблем торговли", - отметил эксперт.
Ранее вице-премьер Китая Лю Хэ, глава минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер условились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября, о чем сообщило китайское министерство коммерции.
Последний раунд прошел в Шанхае 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, торговое противостояние только усугубилось, 1 сентября стороны ввели новые пошлины. Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября, США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.
Отделение обмена валюты Гонконге
8 сентября, 08:49РИА Новости
Торговая война между США и Китаем продлится долго, считает эксперт
К переговорам США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества на фоне развернувшейся торговой войны между двумя странами. Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с США по торговле. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее договориться о сделке, поскольку китайская экономика терпит большие потери. Американская экономика, по его мнению, от этого только выигрывает.
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Стивен МнучинДжон БолтонДональд ТрампВсемирная торговая организацияКитайСШАВ мире
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