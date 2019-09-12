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РИА Новости

Жителя Москвы заподозрили в убийстве жены из-за ревности

11:13 12.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Житель Москвы подозревается в том, что при ссоре на почве ревности застрелил жену, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное в отношении 53-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления... "Убийство", - сказала она.
Машина полиции
8 августа, 12:53РИА Новости
Во Владимирской области женщина из ревности заказала убийство соперницы
По версии следствия, утром 12 сентября мужчина, находясь в квартире по улице Маршала Тухачевского в Москве, в ходе ссоры на почве ревности не менее двух раз выстрелил в супругу. От полученных ранений женщина скончалась на месте.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия, где устанавливают все обстоятельства преступления. Отмечается, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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