Жителя Москвы заподозрили в убийстве жены из-за ревности

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Житель Москвы подозревается в том, что при ссоре на почве ревности застрелил жену, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное в отношении 53-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления... "Убийство", - сказала она.

По версии следствия, утром 12 сентября мужчина, находясь в квартире по улице Маршала Тухачевского в Москве, в ходе ссоры на почве ревности не менее двух раз выстрелил в супругу. От полученных ранений женщина скончалась на месте.