ДНР призвала страны-участницы ОБСЕ помочь прекратить обстрелы в Донбассе

ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики после того, как украинские силовики открыл огонь по сотрудникам МЧС, призвал страны-участницы ОБСЕ повлиять на Киев для прекращения обстрелов в Донбассе.

Ранее в ДНР сообщили, что в среду во время тушения пожара на западе Донецка украинские силовики открыли огонь по сотрудникам МЧС, трое спасателей были ранены. Один из них, по данным МЧС, находится в тяжелом состоянии.

"Несмотря на предоставленные украинской стороной в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) гарантии безопасности, вооруженные формирования противника открыли огонь по безоружным спасателям, ранив троих. Для спасения одного из них врачам пришлось ампутировать ему руку", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

В ведомстве отметили, что "налицо вопиющий факт преднамеренной военной агрессии как по отношению к мирному населению Донбасса, так и по отношению к спасателям".