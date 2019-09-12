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РИА Новости

ДНР призвала страны-участницы ОБСЕ помочь прекратить обстрелы в Донбассе

11:09 12.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики после того, как украинские силовики открыл огонь по сотрудникам МЧС, призвал страны-участницы ОБСЕ повлиять на Киев для прекращения обстрелов в Донбассе.
Ранее в ДНР сообщили, что в среду во время тушения пожара на западе Донецка украинские силовики открыли огонь по сотрудникам МЧС, трое спасателей были ранены. Один из них, по данным МЧС, находится в тяжелом состоянии.
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"Несмотря на предоставленные украинской стороной в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) гарантии безопасности, вооруженные формирования противника открыли огонь по безоружным спасателям, ранив троих. Для спасения одного из них врачам пришлось ампутировать ему руку", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
В ведомстве отметили, что "налицо вопиющий факт преднамеренной военной агрессии как по отношению к мирному населению Донбасса, так и по отношению к спасателям".
"Отсутствие соответствующей реакции стран-участниц ОБСЕ на военные преступления, регулярно совершаемые украинскими вооруженными формированиями, приводит к безнаказанности и систематическому нарушению норм международного гуманитарного права. Обращаемся ко всем странам-участницам ОБСЕ с призывом прекратить военный террор мирного Донбасса – только ваша активная позиция может оказать влияние на бесконтрольные вооруженные формирования Украины", - добавили в МИД.
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