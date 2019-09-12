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РИА Новости
Культура

Джоан Роулинг выделила 15 миллионов на изучение болезни, погубившей ее мать

11:21 12.09.2019
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© AFP 2019 / Justin TallisПисательница Джоан Роулинг
Писательница Джоан Роулинг
© AFP 2019 / Justin Tallis
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Джоанн Роулинг пожертвовала 15,3 миллиона фунтов стерлингов Университету в Эдинбурге на изучение рассеянного склероза, от которого умерла ее мать, сообщает Independent.
Университет уточнил, что эти средства пойдут на оборудование новых центров Клиники регенеративной неврологии имени Анны Роулинг, которая была создана на предыдущее пожертвование писательницы в 2010 году, и на финансирование новых исследований по поиску эффективного лечения.
"Когда была основана Клиника имени Анны Роулинг, никто из нас не мог даже предположить, какой невероятный прогресс будет достигнут в области регенеративной неврологии и как много сделает для этого клиника", - рассказала изданию Джоан.
Клиника была названа в честь матери писательницы, которая умерла в возрасте 45 лет от осложнений, вызванных рассеянным склерозом.
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