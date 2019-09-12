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РИА Новости

Якутские ученые обнаружили новый вид морозостойких микроорганизмов

11:07 12.09.2019 (обновлено: 11:21 12.09.2019)
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© Фото : пресс-служба АО "Саханефтегазсбыт"Ученые на экспериментальном участке ИПНГ СО РАН во время работы по исследованию нового вида углеводородокисляющих микроорганизмов.
Ученые на экспериментальном участке ИПНГ СО РАН во время работы по исследованию нового вида углеводородокисляющих микроорганизмов.
© Фото : пресс-служба АО "Саханефтегазсбыт"
ЯКУТСК, 12 сен – РИА Новости. Учеными Якутии обнаружен новый вид морозостойких микроорганизмов для очистки почв от нефтяных загрязнений, сообщает пресс-служба компании "Саханефтегазсбыт".
Приспособленные к суровым климатическим условиям микроорганизмы в дальнейшем могут быть использованы для очистки почв от нефтезагрязнений.
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"Учеными из института проблем нефти и газа обнаружен новый вид углеводородокисляющих микроорганизмов. Эти микроорганизмы, выделенные, в том числе, с почв мест расположения наших нефтебаз, приспособлены к суровым условиям Якутии", - рассказала ведущий специалист в области рационального природопользования АО "Саханефтегазсбыт" Айталина Баишева.
Ученые совместно с компанией провели исследования процесса биодеградации старого нефтяного загрязнения на территории нефтебаз.
"Почву обработали биопрепаратами на основе нового вида микроорганизмов... исследования показали эффективность разработки. После обработки препаратом нефтяных загрязнений на контрольных площадках не обнаружили", - сообщили специалисты.
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