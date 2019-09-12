Якутские ученые обнаружили новый вид морозостойких микроорганизмов

Не в размере дело: микроорганизмы быстро умнеют На передовые рубежи российской науки уверенно выходят микроорганизмы. Нанопорошковая технология усиления прочности бетона или биопрепараты для очистки почвы от нефти – все это новые заслуги "прирученных" бактерий.