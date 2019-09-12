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РИА Новости

В Евросоюзе прокомментировали планы Израиля по Иорданской долине

11:07 12.09.2019
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© РИА Новости / Антон СкрипуновВид на Иорданскую долину с горы Нево, Иордания
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, Иордания
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, Иордания . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Планы израильского руководства в отношении Иорданской долины, распространить суверенитет на которую грозился премьер Биньямин Нетаньяху, могут подорвать мирные перспективы в регионе, заявили в ЕС.
Ранее Нетаньяху объявил о том, что израильское правительство распространит суверенитет Израиля на Иорданскую долину. Первые шаги Нетаньяху намерен предпринять сразу после формирования нового кабинета министров после выборов в кнессет 22-го созыва, которые пройдут 17 сентября.
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
11:00РИА Новости
Нетаньяху заявил, что Израилю придется провести военную операцию в Газе
Уполномоченное должностное лицо в структурах ЕС заявило в предоставленном РИА Новости комментарии, что "ЕС не признает никаких изменений границ, существовавших до 1967 года, в том числе в отношении Иерусалима, кроме тех, которые были согласованы сторонами".
"Политика строительства и расширения поселений, в том числе в Восточном Иерусалиме, является незаконной по международному праву, а ее продолжение и действия, предпринимаемые в этом контексте, подрывают жизнеспособность решения о создании двух государств и перспективы установления прочного мира", - заявил чиновник.
Организация исламского сотрудничества проведет 15 сентября экстренное заседание глав МИД в Джидде по требованию Саудовской Аравии для обсуждения заявления Нетаньяху о намерении присоединить Иорданскую долину и аннексировать часть Западного берега реки Иордан.
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существует порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян. Поселения не считаются частью Израиля, ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот.
ООН считает эти территории оккупированными, в Израиле все чаще раздаются голоса о том, что государство должно распространить свой суверенитет на эти земли.
Израильские солдаты на дежурстве в Иорданской долине
01:23РИА Новости
В ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине
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ЕвросоюзКнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуСаудовская АравияООНИзраильВ мире
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