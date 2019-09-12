Назван средний возраст россиян

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Средний возраст жителя России составил 40,02 года. Об этом сообщил RT со ссылкой на последние данные Росстата (на 1 января 2018 года).
За десять лет показатель вырос примерно на полтора года: в 2009-м он составлял 38,8 года.
Разница в этом параметре между мужчинами и женщинами насчитывает пять лет – 37,26 года в среднем у мужчин и 42,41 — у женщин.
По данным службы, самым молодым регионом России стала Чечня. Средний возраст жителя республики – 28,68 года.
Самым возрастным названа Тамбовская область – 43,4 года.