Житель Архангельской области изуродовал лицо мальчику, обвинив его в краже

МУРМАНСК, 12 сен - РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело против 40-летнего жителя региона, который, будучи пьяным, ранил 11-летнего мальчика лезвием топора и угрожал отрубить руки и голову, заподозрив его в краже из автомобиля, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.

"Следствием установлено, что 28 июля днем в одном из населенных пунктов Лешуконского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозревая 11-летнего мальчика в краже имущества из его автомобиля, угрожал малолетнему отрубить топором руки и голову. При этом обвиняемый, удерживая ребенка, провел острием топора по его щеке, причинив физическую боль и рану", - говорится в сообщении.

В результате у мальчика на щеке остался рубец, который, как говорят следователи, неизгладимо изменило лицо ребенка. Сам обвиняемый свою вину признал, раскаялся в содеянном. "Он пояснил следователю, что у него не было умысла отрубать мальчику руки или голову. С помощью топора он хотел у него узнать правду по поводу кражи из машины", - добавили в ведомстве.