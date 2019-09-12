Бюро кредитных историй не получат данные о доходах россиян, заявили в ГД

СОЧИ, 12 сен - РИА Новости. В России появятся специальные бюро кредитных историй (БКИ), которые будут участвовать в расчете долговой нагрузки россиян и передавать информацию банкам, а те уже самостоятельно будут окончательно определять показатель нагрузки с учетом данных о доходах, рассказал журналистам глава комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков.

Газета " Известия " в четверг написала, что показатель долговой нагрузки заемщиков будут рассчитывать не банки, а специально созданные квалифицированные бюро кредитных историй, которые для этого получат доступ к данным о доходах россиян.

"Есть законопроект у нас по бюро кредитных историй, в соответствии с которым бюро должны предоставлять в банки информацию о долговой нагрузке. Конечно, это должно быть по согласию заемщика. ...Сам показатель долговой нагрузки будет формировать кредитор, потому что информацию о доходах заемщик предоставляет в банк. Там (в показателе долговой нагрузки - ред.) есть числитель, есть знаменатель, бюро кредитных историй будут рассчитывать числитель", - сказал он в кулуарах Международного банковского форума.

Аксаков отметил, что необходимость в специальных БКИ возникла из-за того, что в настоящее время информация о кредитах заемщиков разбросана по разным бюро кредитных историй. "И вот законопроект направлен на то, чтобы появились квалифицированные бюро кредитных историй, которые смогут по методике ЦБ запрашивать информацию в других бюро, будут на основе этой методике определять долговую нагрузку, возможно, ежемесячный платеж, и дальше передавать кредитору, который запрашивал эту информацию", - пояснил депутат.

Аксаков добавил, что рассмотреть данный законопроект в первом чтении планируется в октябре. Сам законопроект был внесен в июне.

При этом депутат допустил, что в какой-то перспективе бюро смогут рассчитывать весь показатель долговой нагрузки, но отметил, что для этого нужны будут специальные разрешения от заемщиков.