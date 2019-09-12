Суд ограничил свободу водителю скорой, сбившему пешехода в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сен - РИА Новости. Суд ограничил свободу на один год водителю автомобиля скорой медицинской помощи в Челябинске, который сбил пешехода, в результате чего женщина была госпитализирована с переломами, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, 16 января 2019 года водитель "Челябмедтранс" управлял служебным автомобилем скорой медицинской помощи. Водитель двигался с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом по проспекту Победы в Челябинске, где наехал на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. При этом соседние автомобили остановились уступить дорогу пешеходу, уточняет прокуратура. В результате ДТП у женщины диагностированы множественные переломы ребер.

"Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего местного жителя… Судом виновному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком один год", - говорится в сообщении.