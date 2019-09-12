В Дзержинске трое отравившихся в кафе получат компенсацию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Владелица кафе, по вине которой произошло массовое отравление на свадьбе в загородном клубе "Ранчо 636" в Дзержинске, выплатит по 25 тысяч рублей компенсации троим пострадавшим, подавшим заявления в суд, сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Вечером 7 июня в загородном клубе "Ранчо 636" отравились 27 человек, в том числе один ребенок, из них 20 человек были госпитализированы. По данным Роспотребнадзора, пищевое отравление вызвал золотистый стафилококк, обнаруженный у шести сотрудников пищеблока и в салате, который употребляли все пострадавшие. СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей". Предпринимательница, которой принадлежит кафе, 1 августа решением Дзержинского горсуда была оштрафована на 10 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Также она была оштрафована на 41 тысячу рублей "за изготовление блюд ненадлежащего качества".

"Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области была инициирована подача исковых заявлений в суды Нижнего Новгорода и области о возмещении морального вреда по факту отравления. По результатам рассмотрения трех гражданских дел между потребителями и предпринимателем достигнуто соглашение о выплате компенсаций морального вреда в размере 25 000 на каждого пострадавшего", - говорится в сообщении ведомства.