АТОР: Генассамблея UNWTO способствует продвижению турпотенциала России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Проведение в Санкт-Петербурге сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации (UNWTO), которую Россия принимает впервые, сыграет положительную роль в продвижении туристического потенциала не только Северной столицы, но и российских регионов, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Для России и Санкт-Петербурга очень важно, что на это мероприятие приехали мировые лидеры туристической индустрии, которые смогли посмотреть Северную столицу и познакомиться с экспозицией регионов, представленной на форуме, сказала она.

"Мне удалось поговорить с представителями российских регионов, и они отметили, что наметилась обратная связь. Это очень хорошая тема для продвижения и налаживания контактов с крупными специалистами в сфере туризма, приехавшими со всего мира. С этой точки зрения проведение сессии Генассамблеи в Санкт-Петербурге очень важно", - отметила Ломидзе.