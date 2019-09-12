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РИА Новости
Туризм

АТОР: Генассамблея UNWTO способствует продвижению турпотенциала России

11:10 12.09.2019
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© Светлана БаеваМесто проведения 23-й Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации (UNWTO) в Санкт-Петербурге
Место проведения 23-й Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации (UNWTO) в Санкт-Петербурге
© Светлана Баева
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Проведение в Санкт-Петербурге сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации (UNWTO), которую Россия принимает впервые, сыграет положительную роль в продвижении туристического потенциала не только Северной столицы, но и российских регионов, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Для России и Санкт-Петербурга очень важно, что на это мероприятие приехали мировые лидеры туристической индустрии, которые смогли посмотреть Северную столицу и познакомиться с экспозицией регионов, представленной на форуме, сказала она.
"Мне удалось поговорить с представителями российских регионов, и они отметили, что наметилась обратная связь. Это очень хорошая тема для продвижения и налаживания контактов с крупными специалистами в сфере туризма, приехавшими со всего мира. С этой точки зрения проведение сессии Генассамблеи в Санкт-Петербурге очень важно", - отметила Ломидзе.
Генеральная ассамблея Всемирной туристической организации под эгидой ООН впервые проходит в России. В Санкт-Петербург приехали представители туротрасли из более чем 135 стран, включая 98 министров и замминистров туризма.
Глава Ростуризма Зарина Догузова и генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили на 23-й Генеральной ассамблее в Санкт-Петербурге
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