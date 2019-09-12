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РИА Новости
Культура

Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" откроется в Москве

10:59 12.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкДрессировщик Владислав Гончаров.
Дрессировщик Владислав Гончаров.
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Дрессировщик Владислав Гончаров.
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол", темой которого станет в этом году русская живопись, откроется в Большом Московском цирке в четверг, говорится на официальном сайте мероприятия.
На фестивале выступят артисты из Бразилии, Колумбии, Перу, США, Польши, Украины, Бельгии, России и других стран.
В этом году гвоздями программы станут: дуэт двух братьев, один из которых жонглирует вторым, аттракцион со слонами Сергея Гулевича, шоу со львами Владислава Гончарова "Принц цирка". "Впервые на фестивале выступят воздушные гимнасты на волосах из Бразилии с очень необычным и зрелищным номером "Войны света", - рассказали в пресс-службе.
В состав международного профессионального жюри входят замдиректора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернандского Татьяна Запашная, худрук Зимнего цирка Буглион в Париже Жозеф Буглион, директор Цирка Никулина Максим Никулин и другие. Оценивать номера будут также другие известные личности, в частности, Михаил Гусман, Сергей Светлаков, Ольга Погодина.
Главный приз фестиваля - "Золотой идол" - будет вручен по решению судейства самому зрелищному и безупречно исполненному номеру.
Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" впервые был организован в 2013 году и зарекомендовал себя как один из самых престижных цирковых конкурсов в мире. Традиционным местом проведения фестиваля является арена самого крупного цирка в Европе - Большого Московского государственного цирка. Фестиваль "Идол" - это не просто показ номеров, а спектакль, каждый год обрамленный новой темой.
Артисты в шоу Королевский цирк в Цирке Никулина на Цветном бульваре.
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